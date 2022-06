'Él entró por mi' dice Magaly Chávez sobre la participación de Alfredo Adame

"Él entró por mi" dice Magaly Chávez sobre la participación de Adame

El reality show "Soy famoso ¡sácame de aquí!" fue uno de los proyectos donde se exhibió el romance que hubo entre Alfredo Adame y Magaly Chávez, pero recientemente la influencer rompió el silencio, y reveló que se encuentra soltera y sin compromiso, además habló sobre su ex.

¿Qué fue lo que dijo? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues durante una entrevista con Gerardo Escareño de "Vaya vaya", la también conductora reaccionó a los comentarios de su ex novio, quien mencionó en su momento que la influencer es una mujer vulgar.

Recordamos que en una de las emisiones pasadas del programa de TV Azteca, Magaly Chávez terminó con Adame, pues cuando ambos comenzaron a convivir debido al proyecto surgieron situaciones que causaron la ruptura amorosa entre ellos, aunque el actor quería reconquistarla, pero ella se negó.

Magaly Chávez rompe el silencio sobre Alfredo Adame

Magaly terminó su noviazgo con Adame

Durante un video en Facebook la influencer dijo que tiene cinco años de conocer al polémico actor, y negó que su romance fue para buscar fama, pues reveló lo siguiente: "En este reality a mí me llamaron primero...y dentro de este reality, dentro del casting, él siendo mi pareja mucha gente no lo quiere y no iba a entrar".

"Por mí él entró". Confesó la influencer.

Por otro lado, a la influencer le cuestionaron si aceptó las disculpas de Adame y dijo que sus disculpas no son buenas y no le creyó, pues mencionó: "Él solo sabe si lo hace por un bien, si lo hace por él, si lo hace por mí, si lo hace por toda la gente".

Magaly también recordó el conflicto que hubo entre Adame con algunos de sus compañeros: "Yo creo que Adame es buen hombre, solo le hace falta alguien especializado en psicología, de verdad hay algo en él, tiene mucho rencor, tiene mucho odio".

¿Cuándo se casa Alfredo Adame?

Actor de televisión

Recordamos que el famoso tenía planes de llegar al altar con Magaly Chávez, pero en el reality show de TV Azteca el actor y Chávez tuvieron fuertes discusiones, por lo que la influencer decidió finalizar su romance, lo que causó varias reacciones de los usuarios.

Por el momento el actor Alfredo Adame no ha dado declaraciones al respecto tras los comentarios de su ex novia, aunque en su perfil de Instagram le cuestionaron sobre Magaly y solo dijo que terminó con ella.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!