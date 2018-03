El emotivo mensaje de Criss Angel a Belinda

Agencias/Diario La Verdad California.- Miles de seguidores de los artistas rumoraban que la relación había terminado pero al parecer, Criss y Belinda continuan juntos. Posterior a la develación de la estrella en Hollywoon a la que no acudió la cantante pop, Criss posteo un emotivo mensaje de amor:

#GaryOldman @LanceBurtonMM @Randy_Couture I'm beyond honored but one person missing-my most beautiful inspiration & forever love @belindapop pic.twitter.com/nhogfV8QcY

You deserve this more than anyone else! I'm always very proud of you! congratulations!!! ❤️️❤️️ https://t.co/eEbLjHl5Qm