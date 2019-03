El emotivo mensaje de Camila Cabello tras saber del nuevo récord de "Havana"

Camila Cabello la más escuchada en línea con su sencillo "Havana"

La directora ejecutiva de la Federación Internacional de la Industria Fonografía, Frances Moore, confirmó este miércoles 6 de Marzo, que la canción Havana, interpretada por Camila Cabello, ha sido la más visitada durante el 2018.

La representante de IFPI, subrayó que la cantante obtuvo más de 2 mil 600 millones de reproducciones en todo el mundo.

Camila Cabello realizó esta colaboración con el rapero Young Thug, canción que se posiciono en primer lugar, obteniendo lo equivalente a 19 millones de copias vendidas.

Por su parte, la cantante publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras recibir esta noticia.

"Mi manager me acaba de decir que ¡¡¡La Habana fue la canción más vendida de 2018 !!!!!! Esta canción cambió completamente mi vida. Estoy eternamente agradecida con todas las personas que trabajaron conmigo en esta canción y que dieron vida a Havana, y a todos ustedes por escuchar", dijo la cantante.

Según la IFPI el sencillo God’s Plan de Drake quedo en segunda posición, mientras que Shape Of You de Ed Sheeran ocupó el 3 puesto de la lista.

Aquí te dejamos las 10 canciones más reproducidas según la IFPI.

Havana, de Camilla Cabello con Young Thug

God’s plan, de Drake.

Shape Of You, de Ed Sheeran.

Perfect, de Ed Sheeran.

Girls Like You, de Maroon 5 con Cardi B.

Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yanke.

Be Apart, de Tia Ray.

Something Just Like This, de The Chainsmokers y Coldplay.

FRIENDS, de Marshmello y Anne-Marie.

Psycho, de Post Malone con Ty Dolla Sign.