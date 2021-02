El documental de Billie Eilish 'The World's a Little Blurry' llegará a IMAX

Billie Eilish está lista para brindarles a los fanáticos una idea de su vida y carrera en el documental The World's A Little Blurry. La película dirigida por RJ Cutler destaca la historia de la mayoría de edad de la cantante y muestra su ascenso al estrellato internacional.

La película también se centra en la realización del álbum debut de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que incluye los éxitos ‘Bad Guy’, ‘Bellyache’ y ‘When The Party's Over’.

En el nuevo trailer del documental se puede escuchar a Billie Eilish diciendo: "Miro a la multitud y veo que todas las personas están pasando por algo y yo tengo el mismo problema. Yo estaba como, '¿Por qué no convierto esto en arte en lugar de simplemente vivir con eso?'.

"Realmente se trata de mi vida, de mí, de una manera que no esperaba, y fue bastante brutal de revivir", dijo Eilish a Vanity Fair. “Estaba pasando por un infierno en ciertas partes de mi vida, y no tenía idea de que alguien lo estaba viendo"

El tráiler también presenta al hermano y colaborador de la cantante de ‘No Time To Die’, Finneas, y a sus padres Patrick O'Connell y Maggie Baird. The World's A Little Blurry de Billie Eilish se estrenará en cines y en Apple TV + el 26 de febrero de 2021.

El documental de Billie Eilish llegará a IMAX

¿Quieres ver a Billie Eilish en la pantalla realmente grande? Su nuevo documental, Billie Eilish: The World's a Little Blurry, llegará también a los cines IMAX además de su lanzamiento en Apple TV +.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la película se estrena tanto en cines como en Apple TV + el 26 de febrero, con avances exclusivos de IMAX el 25 de febrero. Las entradas para las proyecciones IMAX ya están a la venta.

