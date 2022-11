El disco Thriller de Michael Jackson cumple 40

En La Verdad Noticias te dimos a conocer algunos detalles del disco Thriller de Michael Jackson, pues luego de algunos años transcurridos tras su lanzamiento el 30 de noviembre de 1982, el disco ahora sale en formato doble, en versión CD, con un total de 34 canciones.

Entre las versiones que incluye este disco es “Billie Jean” interpretada por el rapero Kanye West, y “Beat It” con la cantante Fergie. Por su parte, The Weeknd comentó admira al fallecido artista y que lo único a lo que aspiraba era ser como él.

Cabe mencionar que te informamos a principios de este mes de noviembre sobre el lanzamiento del disco, pues el gran éxito que logró el álbum fue por la producción de Quincy Jones, quien ya había trabajado con Jackson en “Off The Wall”, un álbum que se lanzó en el año de 1979.

El gran éxito de Thriller de Michael Jackson

El cantante es recordado como el "Rey del Pop"

Han mencionado que el fallecido cantante contó con el apoyo del guitarrista heavy Eddie Van Halen para “Beat It” y al ex-Beatle Paul McCartney para el tema “The Girl is Mine”, de igual forma, recordaron el videoclip que era como un cortometraje, pues se puede apreciar escenas del cine de terror.

También utilizó el rap en “Wanna Be Startin’ Somethin” y un fragmento de “Soul Makossa” del saxofonista de jazz Manu Dibango. Por otro lado, MTV no quiso emitir el video “Billie Jean”, porque no encajaba en su programación, pero Walter Yetnikoff amenazó con denunciar públicamente a MTV como una banda de racistas.

El video musical de Thriller costaba un millón de dólares, y el cantante logró que el video sea dirigido por John Landis, quien había grabado la cinta "Un hombre lobo americano en Londres"; el video musical tiene una duración de 14 minutos.

¿Qué fue lo más importante que hizo Michael Jackson?

El álbum Thriller se convirtió en el disco más vendido en la historia

El segundo álbum, Thriller del cantante Michael Jackson, se convirtió en el disco más vendido en la historia, pues cuatro décadas después, sigue siendo una referencia. Desde su lanzamiento en 1982, ha vendido más de 100 millones de álbumes; el exitoso disco lo consagró como "El rey del Pop".

