El director de "Volver al futuro" confirma que no habrá una cuarta parte

Un sueño de varios fanáticos de "Volver al futuro" es ver una cuarta parte de la historia. Sin embargo, el director de la trilogía, Robert Zemeckis, una vez más salió a decir que eso no será posible.

Robert Zemeckis fue entrevistado en Yahoo Movies UK. A pesar de que su nombre está asociado a obras como "Forrest Gump" y "Tales from the Crypt", el realizador fue nuevamente consultado sobre las aventuras de Marty McFly. Su respuesta hizo referencia a una encuesta realizada una vez: "Confirmó lo que todos ya sabíamos. Los fans quieren más, aunque pienso que se refieren a que les gusta mucho Volver al futuro y les gustaría poder tener más películas, aunque entienden que no se puede hacer".

El avanzado parkinson que sufre Michael J. Fox impide la realización de la cuarta parte.

Las palabras de Zemeckis siguieron, explicando que uno de los motivos reside en el avanzado parkinson de Michael J. Fox, el protagonista de todas las películas. Bob Gale, uno de los creadores de "Volver al futuro", afirmó años atrás que no sería una buena idea retomar el proyecto sin el actor. Es decir: no habrá una cuarta parte.

Back to the Future tuvo su debut en un total de 1200 salas de cine en Estados Unidos el 3 de julio. Como detalle curioso, en la película se dice que el primer viaje en el tiempo ocurre el 26 de octubre de 1985, por lo que su estreno ocurrió un par de meses antes de que se llevaran a cabo los hechos.

Ricardo D. Pat