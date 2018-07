El director de 'La Academia' le responde a Lolita Cortés, al no integrarse al reality show

Durante el transcurso de la semana empezaron a revelar a los famosos que estarán como jueces en el renovado programa de La Academia en su nueva edición, cabe mencionar que se tenía contemplada a Lolita Cortés como uno de los jurados en la emisión del programa, sin embargo ella no acepto integrarse al proyecto, por lo que el director de la Academia Héctor Martínez mencionó que no hace falta en el programa.

Pese a los comentarios que se empezaron a generar por el descontento de que no estará Lolita Cortes, el director de La Academia Héctor Martínez, le mando un mensaje a la crítica quien se encuentra en Televisa en el nuevo programa de baile ‘Mira quien baila’.

Durante la entrevista el director comento que no extrañará la presencia de Cortés, pues dijo que es mejor que se vaya a su teatro en corto, asegurando que no le importa lo que haga y que no hace falta en el proyecto, también menciono que el espacio que ella iba a ocupar ya esta cubierto por un famoso.