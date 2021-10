El director de Halloween Ends se burla del posible cameo de Danny McBride

Halloween Kills se lanzó este fin de semana y tuvo una apertura exitosa en la taquilla a pesar de que también se lanzó en Peacock y recibió críticas mixtas.

La película de terror se encuentra actualmente en Rotten Tomatoes con una puntuación de críticos del 39% después de 148 reseñas y una puntuación de audiencia del 72% después de más de 2500 reseñas.

Es posible que la película no reciba la misma cantidad de amor que su predecesora, pero la gente todavía está ansiosa por la tercera entrega del director David Gordon Green . Green coescribió Halloween , Halloween Kills y Halloween Ends con Danny McBride, pero esta no es la primera vez que el dúo trabaja juntos. Green produjo y dirigió varias series protagonizadas por McBride, incluidas Eastbound & Down . Durante una entrevista con Collider , se le preguntó a Green si el personaje de McBride, Kenny Powers, podría acabar con Michael Myers, y el director tuvo la mejor respuesta.

"No, sería destruido. Sí. Ni siquiera cerca. Aunque, Danny lo hizo esta mañana, acaba de leer el borrador de Halloween Ends y estaba trabajando en algunas cosas y dijo: 'Creo que podría necesitar un cameo, necesito para luchar contra ese hijo de puta '". Cuando se les preguntó si alguna vez consideraron elegir a McBride como Michael, Green respondió:" No Michael, pero siempre entretenimos ... Es divertido cuando viene al set porque todo el mundo dice:' ¿Cuándo saltará? '"

Detalles de Halloween Kilss

Halloween Kills podría contar con un cameo

Se espera que Halloween Ends, que previamente tuvo Halloween Kills fue la película más taquillera, comience la producción en enero, por lo que todavía existe la posibilidad de que McBride participe en la acción en pantalla. En otra entrevista reciente con Uproxx , Green habló más sobre Halloween Ends y reveló que se reconocerá COVID .

"Sí. Salta a una línea de tiempo contemporánea", explicó Green. "Así que pasamos de dos episodios que son la misma noche en 2018. Y luego nos pondremos al día con ... Tendrá lugar en el momento de su lanzamiento ..... Entonces, si lo piensas, Quiero decir, donde dejamos a estos personajes en Halloween 2018, el mundo es un lugar diferente. Entonces, no solo tienen su mundo inmediato afectado por ese trauma, tienen tiempo para procesar ese trauma, y ese es un evento traumático específico e inmediato. en la comunidad de Haddonfield."

"Pero luego también tuvieron una pandemia mundial y una política peculiar y otro millón de cosas que pusieron su mundo patas arriba ".

¿Te gustaría ver a Danny McBride hacer un cameo en Halloween Ends ? ¡Dinos en los comentarios!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.