El día que Taylor Swift fue HUMILLADA por Ellen DeGeneres (VIDEO)

Los fanáticos de Ellen DeGeneres están seriamente desanimados por las acusaciones actuales contra la comediante. Si bien DeGeneres es conocida por sus chistes divertidos y su comportamiento dulce en The Ellen DeGeneres Show, varios empleados del programa y celebridades se han presentado para compartir sus experiencias con ella, y no son tan buenas.

Ahora, echamos un vistazo a la incómoda entrevista de DeGeneres con Taylor Swift hace casi una década, donde Swift estaba a punto de llorar después de que DeGeneres se burlara de su vida amorosa, incluso muchos afirman que la cantante se desahogó en llanto después del show. Esto es lo que sucedió.

Personal de The Ellen DeGeneres Show afirmaron que experimentaron racismo e intimidación mientras trabajaban

Según Us Weekly, Buzzfeed fue el primero en informar que los miembros del personal de The Ellen DeGeneres Show afirmaron que experimentaron racismo e intimidación mientras trabajaban. Y la propia DeGeneres ha sido acusada de ser totalmente desagradable con el personal.

Ahora, DeGeneres está lidiando con este problema y parece que está intentando hacer algunos cambios donde se necesitan. Stephen "twitch" Boss se unió al equipo de DeGeneres en 2014 y afirmó que actualmente se están produciendo muchos cambios positivos. "No podemos hablar demasiado legalmente sobre eso, pero diré esto, ha habido amor", dijo a Us Weekly en agosto de 2020.

La incómoda entrevista de DeGeneres con Taylor Swift hace casi una década

"Obviamente hay algunas cosas que abordar, pero desde mi punto de vista y desde muchos otros, ha sido amor. Lo dejaré así hasta que llegue un momento en el que podamos abordarlo más públicamente". DeGeneres también emitió sus propias disculpas a su personal.

Cosmopolitan señala que una fuente le dijo a People que DeGeneres explicó que ella "no era perfecta", pero que está tratando de aprender de sus errores. "Están poniendo estructuras y recursos reales para las personas para que esto nunca vuelva a suceder y eso es extremadamente importante para Ellen", continuó la fuente. “Estaba emocionada de ver a todo el mundo. Son familia".

Los fanáticos de Taylor Swift recordaron el día en que Ellen DeGeneres se burló de la vida amorosa de la cantante

Taylor Swift y su humillación en The Ellen DeGeneres Show

Aquellos que se han mantenido al día con DeGeneres a lo largo de los años pueden recordar cuando humilló por completo a Swift. DeGeneres comienza la entrevista preguntando a Swift cómo está su "novio", Zach Efron. Taylor claramente no cree que sea gracioso, ya que ella responde: "En realidad, nunca salimos". A eso, DeGeneres dice: "Sí, lo hiciste".

Luego, DeGeneres pidió jugar con Swift. La presentadora le dijo a Swift que iba a poner fotos en un proyector que mostraran a la cantante con varios hombres a su lado, para que Swift tocara una campana cada vez que apareciera alguien que había sido su pareja. Desafortunadamente, Swift dejó en claro que se siente incómoda con el juego.

Esto es genial. En 2008, Taylor Swift fue al programa de Ellen cuando recién se había separado de Joe Jonas y LO QUEMÓ diciendo que él le cortó por teléfono.

Hoy la volvieron a invitar y dijo que eso fue lo más rebelde que hizo en su adolescencia.

Después de que pasaron varias fotos, Swift finalmente llega a su punto de ruptura. "¡Detente, detente, detente!" ella grita. “Esto me hace sentir tan mal conmigo mismo”, señala Swift. “Cada vez que vengo aquí, pones a un tipo diferente en la pantalla, y realmente me hace cuestionar lo que represento como ser humano. Nunca ha habido dos tipos en la pantalla. Es triste."

Después de que DeGeneres fuera denunciada por su comportamiento supuestamente grosero en el set, los fanáticos miraron estos clips con atención. Y muchos se sienten ofendidos por lo que le sucedió a Swift en el programa. "¿Por qué no se considera esto como una forma de intimidación?" uno comentó en el clip de YouTube.

"Todo este 'Taylor es una persona que sale en serie' es tan grosero y malo con ella", escribió otro. "No lo encuentro en absoluto divertido". "Esta es una entrevista tan desagradable", agregó otro. "Esto no está nada bien". Días después de la entrevista se filtró un rumor de que Swift había terminado en llanto después del show. Esperamos que DeGeneres haya aprendido de esta experiencia con Taylor Swift y sea más sensible la próxima vez.