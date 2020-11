El día que Mia Khalifa logró robarle un papel a Lindsay Lohan

Mia Khalifa fue el inesperado reemplazo de Lindsay Lohan en la serie, "Ramy", después de que su irresponsabilidad le costará su cameo en el programa.

La ex-estrella del cine de adultos fue la inesperada invitada en la segunda temporada de "Ramy", en una propuesta que le llegó de último momento después de que Lindsay Lohan "abandonará" el proyecto.

Mia Khalifa ocupa el lugar reservado para Lindsay Lohan en serie de Hulu

Conoce la historia completa del papel que Mia Khalifa "robó" a Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan pierde oportunidad ante Mia Khalifa

El actor y comediante, Ramy Youssef dice que había logrado convencer a Lindsay Lohan para que hiciera una aparición especial en su aclamada serie de Hulu, Ramy, pero ella nunca apareció. En una entrevista con Entertainment Weekly antes del estreno de la segunda temporada dijo que Lohan había firmado el contrato para el cameo.

"Teníamos la idea de que no era solo ella, pero estábamos interesados en esta idea de las personas que realmente no crees que son musulmanas. De hecho, elegimos a Lindsay Lohan, porque Lindsay tenía todo esto sobre convertirnos al Islam. Y entonces habíamos elegido a Lindsay y hablé con ella y ella estaba deprimida, y luego, ya sabes, como lo hace Lindsay, simplemente dejamos de escuchar de ella", sin embargo, no siente rencor contra la actriz.

"No puedes intentar poner a Lindsay en una caja, eso es lo que sé. Lindsay va a ser Lindsay. Es una de mis musulmanas favoritas", dijo. El cameo finalmente fue para la ex estrella de películas para adultos, Mia Khalifa.

Ramy, creado por Youssef, Ari Katcher y Ryan Welch, trata sobre un musulmán estadounidense de primera generación que está en un viaje espiritual en su vecindario políticamente dividido de Nueva Jersey. Explora los desafíos de lo que es estar atrapado entre una comunidad egipcia que piensa que la vida es una prueba moral y una generación millennial que piensa que la vida no tiene consecuencias.

Youssef, quien interpreta el papel principal en la serie, ganó el Globo de Oro de este año al Mejor Actor en una Serie de Televisión - Musical o Comedia por el programa. Puedes conocer al resto de los ganadores en La Verdad Noticias.

