El día que Mario Bezares humilló a Jazmín López Villarreal y la orilló a renunciar

El conductor y actor Mario Bezares ha estado envuelto en diversas polémicas, pero recientemente en redes sociales se ha vuelto viral el momento en el que el presentador de televisión humilló a la conductora y payasita Jazmín López Villarreal alias “Estrellita Del Mar”, al grado que la famosa decidió renunciar al programa “Acábatelo” de Multimedios.

Dicho video es del 2020, y fue compartido en la cuenta de TikTok de “Acábatelo” que Bezares conducía de forma estelar. “Señor Bezares, yo solo quiero decir que yo voy a cumplir la apuesta, yo me voy a pintar, pero después de esto me voy a ir de la televisión regiomontana, porque no es posible que mi reputación se manche”, expuso la conductora, quien durante 6 años dio vida a los personajes “Rayita” y “Estrellita Del Mar” en el show.

López Villarreal supuestamente había prometido que si el equipo de fútbol Cruz Azul perdía contra el Club de Fútbol Monterrey, ella se pintaría en todo el cuerpo el uniforme de los “Rayados”. Sin embargo, la conductora solamente lo dijo en tono de broma, por lo que nunca pensó que “Mayito” la obligaría a realizar tal reto, e incluso hacer que se quedara con poca ropa.

Jazmín López Villarreal renunció en vivo al programa de Mario Bezares

En un torno de tristeza, melancolía la payasita logró despedirse cumpliendo su último reto.

“Esto no es cosa de risa y no es un juego. Voy a cumplir pero me voy. Sí me voy, no estoy jugando”, dijo la conductora firmemente, mientras que el presentador Mario Bezares no podía creer la noticia, al asegurar que solo se trataba de una broma.

La conductora, quien sólo vestía un short y una playera de manga larga, se negó a utilizar el bañador: “No tengo cuerpo de bikini”. Además, Jazmín declaró: “Se me hace una falta de respeto que yo, Estrellita, tenga que hacer esto. Así me despido de la televisión. Me voy a dejar tatuado esto”. Como te informamos en La Verdad Noticias, el programa “Acábatelo” terminó en septiembre de 2020, después de 14 años al aire.

¿Qué pasó con Jazmín López Villarreal?

Jazmín López es conductora de Azteca/Foto: Instagram

Actualmente, Jazmín López Villareal continúa con su trabajo como presentadora de televisión en el programa “Cada mañana”, de la televisora Azteca Noreste, el cual le permite pasar más tiempo con sus dos hijos. Mientras que Mario Bezares sigue siendo una celebridad de la televisión.

