El día que Maribel Guardia y Joan Sebastián presentaron a su bebé en Tv

Corría el año de 1997 y Joan Sebastian estaba en el pináculo de su carrera profesional. Con Maribel Guardia a su lado, como pareja y madre de su pequeño hijo Julián, de apenas un par de años, es que la familia estaba más unida que nunca y esto se notaba en todo momento.

Fue en ese entonces que Joan, Maribel y el pequeño Julián en brazos se presentaron en el programa de Cristina Saralegui, en aquel entonces una de las emisiones dirigida a latinos más vistas de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Fue ahí donde presentaron a Julián y éste, con mucha simpatía, se ganó al público con sus sonrisas, besos y divertidas acciones de bebé.

También fue la ocasión para que Joan se desbordara en halagos y reflexiones sobre la familia y, en el caso de Maribel, para que mostrara que desde entonces, y hasta la fecha, ha sido y es una mujer hermosa y reina con su sola presencia en un escenario.

Joan Sebastian, lleno de amor a su familia

Cuestionado por Cristina sobre cómo era ser padre de nuevo, a pesar de ya tener hijos grandes, Joan Sebastian en ese entonces explicó que nunca renegó de sus primeros hijos y admitió que los amaba, aunque no tenía todo el tiempo para estar con ellos, cuidarlos o participar de su vida, esto debido a que en ese momento él comenzaba su carrera y a crecer, a tener éxito, por lo cual no pudo disfrutar a sus primeros pequeños.

"El primer éxito fuerte me llegó a los 25 o 26 años y se me vino el dinero, la fama, las admiradoras más de lleno, aunque no lo crean. Y tuve problemas", indicó en ese momento el cantautor.

Maribel Guardia, tan bella como en antaño

La entrevista de ese 1997 fue mostrada años después a Maribel Guardia y Julián Figueroa, su hijo, pero éste último ya siendo un adulto y con sus inicios en la carrera artística.

Para la ocasión donde fueron entrevistados por Alan Tacher, madre e hijo miraron con asombro y alegría ese momento y, en el caso de ella, aclaró que esperaba su hijo Julián no fuera tan tremendo como lo había sido su padre.

Eso si, lo que se quedó como un común denominador fue la belleza eterna y longeva perfección de Maribel Guardia, hoy en día con más de 60 años de edad.

