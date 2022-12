El día que Kalimba hizo llorar a un narco mexicano

El día que Kalimba hizo llorar al narco mexicano.

Mientras Kalimba Marichal estuvo en prisión, tuvo un acercamiento con un narco del Cártel del Golfo (CDG) dentro de su celda, a quien le comenzó a habla de la Biblia.

En exclusiva con La Verdad Noticias, el cantante habló más a detalle de su acercamiento con este personaje del crimen organizado, de quien prefiere omitir su nombre.

A días de que se decretara su libertad, Kalimba se encontraba leyendo la Biblia en su celda, cuando se percató de movimientos pocos usuales, lo estaban resguardando porque recibiría la visita del "patrón".

"Me llegó un mensaje de un narco de ahí, me llamaba la atención que durante todo ese tiempo me haya protegido. Le dije que durante el tiempo de encierro leía la Biblia, que era mi protectora y comencé a hablarle de ella".

El ver a ese hombre fuerte, alto, inquebrantable, Kalimba se sorprendió cuando le dijo que le hablara de la Biblia.

"Me pidió que habláramos de la Biblia, le hablé de esa fe y comenzó a llorar y me preguntó si Dios lo perdonaba, y yo le dije que sí. Me dijo 'quiero conocer a tu Dios', esto nunca lo había contado públicamente"

Después de esta breve plática entre ellos, el personaje se retiró de la celda para no volver a aparecerse en la vida de Kalimba.

Kalimba vivió 144 días en una celda

Esta historia, y otras más, podría llegar a las editoriales, ya que el cantante no descarta compartir su experiencia de vida. "Me han preguntado si quiero hacer un libro de mi historia y yo dije que sí, pero contándo la historia real. No es de un famoso que fue difamado y fue a la cárcel unos días, es la historial real de un adolescente que le dijo a Dios: Ya entendí que hago aquí".

En diciembre del 2010, justo hace 12 años, Kalimba vivió uno de los mas tristes, dramáticos y escalandosos momentos en su vida personal. El cantante fue detenido en Texas y deportado a Cozumel, Quintana Roo, porque en su contra había una órden de aprehensión por el delito de violación denunciado por la menor en ese entonces Daiana Guzmán, quien argumentó en la denuncia que Marichal había abusado de ella tras salir de un concierto.

El miembro de OV7 permaneció preso 144 días. Luego de presentar pruebas y testimonios, el juez determinó que la menor y su defensa no acreditaron el supuesto delito y ordenó la inmediata libertad del cantante, exonerándolo de cualquier cargo penal. Kalimba abandonó el lugar en avión privado para no regresar jamás y rehacer su vida en la Ciudad de México.

Kalimba planea escribir un libro donde comparta sus experiencias de vida

Triunfando con OV7

Tras recuperar su libertad y estándo en casa, a Kalimba le costó restableecer relaciones amorosas. "Mis dos relaciones siguientes con novia fui una persona muy asustada, creo que la lastimé mucho porque yo seguía muy asustado y no quería abrirme, no tenía confianza a nadie, cambió todo, entonces me aferré mucho a Dios", narra a La Verdad Noticias.

Actualmente regresó a los escenarios musicales con OV7, grupo que el próximo año arrancará una gira de agradecmiento por 30 años de trayectoria. Está dispuesto a colaborar con la realización de una serie, pero mientras se concreta, lanzó su línea de ropa juvenil