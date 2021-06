El día que Jennette McCurdy fue hackeada y sus fotos salieron a la luz

Jennette McCurdy, ex actriz de exitosas series de Nickelodeon como “iCarly” y “Sam & Cat”, se volvió tendencia mundial durante marzo de 2014, ya que la joven que en ese momento tenía 21 años, fue víctima de los hackers y tres de sus fotos íntimas fueron distribuidas en internet.

La hermosa rubia californiana era una de las estrellas de la televisión más sobresalientes de aquel momento. Especialmente por su personaje “Sam Puckett”. Sin embargo, cuando se filtró el “pack” de Jennette, rápidamente comenzó a vivir uno de los momentos más difíciles, no sólo en el ámbito personal, sino también en lo profesional.

Jennette participó en series y películas, pero su papel más recordado es en iCarly/Foto: Infobae

Ya que Jennette McCurdy era una actriz juvenil, la mayoría de sus fans eran menores de edad, así que muchos internautas la juzgaron por el "mal ejemplo" que estaba dando; pero también, muchos de sus fanáticos le demostraron su gran apoyo.

Fotos prohibidas de Jennette McCurdy desatan polémica

Las eróticas fotos de Jennette generaron una gran controversia/Foto: Changoonga

La polémica que desataron las fotos prohibidas de Jennette McCurdy fue tanta, que incluso se rumora que esta fue una de las razones por las que perdió oportunidades laborales en Hollywood. Asimismo, cientos de usuarios dejaron de seguir en las redes sociales a la joven.

Ya que en las imágenes se podía ver a la ex miembro de Nickelodeon usando una atrevida lencería que dejaba ver prácticamente todas sus partes íntimas, mientras estaba en poses demasiado sexuales.

Antes de que se filtraran las fotos íntimas de McCurdy, ella ya era sexualizada desde que era más joven/Foto: Changoonga

Pero este hackeo posiblemente fue “la gota que derramó el vaso” para que Jennette decidiera alejarse de la pantalla. Puesto un año antes, en 2013, había sufrido la muerte de su madre, quien falleció debido al cáncer.

De igual manera, tuvo un fuerte conflicto con Nickelodeon, y también confesó que sufría de anorexia y bulimia desde los 11 años con tal de “conseguir más papeles”. Actualmente, McCurdy de 28 años ha abandonado completamente la actuación y está dedicada a ser productora y también realiza un podcast.

¿Quién era el novio de Jennette en ese tiempo?

Andre Drummond negó que él filtró el pack de McCurdy, pero ella dijo que solamente envió las imágenes a una persona, y todo apuntaba a que era él/Foto: Otakukart

Los internautas culparon al basquetbolista de la NBA Andre Drummond por las filtración de las imágenes sexuales de la ex actriz, ya que él era el novio de la joven en ese tiempo. Sin embargo, el deportista se deslindó de las responsabilidades con una declaración en su Twitter:

"Sobre las especulaciones de filtración, no he tenido nada que ver con eso. Estoy enfocado en el basketball. Gracias”, aseveró.

Sin embargo, Jennette no se quedó callada en aquel momento, y confesó que ella sabía perfectamente quién filtró su pack, dando a entender que sí fue su ex novio: "Para cualquier decepcionado: envié esas fotos a una persona. Ustedes pueden conectar los puntos. Me impresiona cómo alguien puede caer tan bajo. Hablo con franqueza", declaró la estadounidense.

Si las fotos sexuales de la joven se hubieran compartido actualmente, posiblemente hubiera recibido más apoyo de los internautas, ya que son cada vez más las personas que defienden a los famosos que son víctimas de los hackers.

Recientemente se anunció que habrá un reboot de iCarly, pero Jennette McCurdy no regresará a este proyecto televisivo que reunirá nuevamente a Miranda Cosgrove, Nathan Kress, Jerry Trainor, y otros actores de la versión original.

