Con un vestido color rosa y joyería plateada, Gloria Trevi se plantó frente a miles de personas en el escenario de los Latin AMAs en el año 2018 en donde abrió su corazón para hablar de Sergio Andrade y de su terrible pasado el cuál definió como una cortina de humo para ocultar el caso de las muertas de Juárez.

“Los que no me conocen y por eso no me quieren, seguro escucharon miles de historias de mi, entre ellas que estuve en la cárcel. Sí, cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia y fui una cortina de humo para las muertas de Juárez”.

Gloria Trevi enfrentó su pasado con Sergio Andrade

El día que Gloria Trevi nombró a Sergio Andrade en un escenario

Por otra parte argumentó que una televisora mexicana fue la culpable de hacer todo más grande y polémico por rating. Además se refirió a Sergio Andrade como alguien “equis”. “Le digo equis porque eso fue en mi vida, él no fue mi creador, ni mi descubridor, porque con él y sin él, yo soy Gloria Trevi.

En los rostros de los asistentes se puede observar que no pueden creer las palabras de la cantante ya que pasaron muchos años para que ella rompiera el silencio sobre la pesadilla que vivió tras el escándalo “Trevi-Andrade” en donde fue acusada de varios delitos, entre ellos la trata de personas.

Video de Gloria Trevi en los Latin AMAs 2018

Por otra parte, en su discurso, Gloria habló sobre el acoso sexual como un tema general y no exclusivo de la industria del entretenimiento además que confirmó que ella no fue la complice de Sergio Andrade sino su víctima ya que ella tan solo tenía quince años.

“Tenía quince años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos y fueron 17 años de humillaciones”

