El día que Attack On Titan SUPERÓ a Game of Thrones y a Breaking Bad

Attack On Titan es un anime en sí mismo especial, irrepetible: Con tan solo tres temporadas estrenadas, tiene una de las fanbase más grandes para una serie, convirtiéndose en todo un clásico ya considerado de culto para muchos fanáticos.

La calidad de la historia y de las animaciones le han valido a esta serie nada menos que el honor de haber superado en calificaciones a dos de las series live action más importantes de la historia.

Millones de amantes del anime podrán contar a sus hijos que Attack On Titan venció a Breaking Bad y a Game Of Thrones con el episodio 17 de su tercera temporada, emitida en mayo de 2019.

El episodio de Attack On Titan que nadie superará

Con este episodio llamado “Hero”, el anime creado por Hajime Isayama consiguió el puntaje máximo que puede recibir una película o serie en la Internet Movie Database (IMDb), plataforma dedicada a almacenar información sobre el cine y la televisión.

“Hero” es considerado como el mejor de la historia de la serie por muchos fans.

Con un puntaje de 9.9, la serie de animación japonesa consiguió superar a las otras dos series en lengua inglesa que son consideradas como las mejores en la historia.

Este episodio resultó ser todo un escándalo para los fanáticos de Game of Thrones y Breaking Bad, quienes comenzaron una guerra con los fans del anime con un intento de sabotaje, dando cientos de puntuaciones negativas al capítulo.

Acorralado por una gran cantidad de titanes y luego de observar como el Comandante Erwin cargó contra las líneas enemigas, Levi se acerca sigilosamente al Titan Bestia y en pocos segundos consigue destruir por completo a Zeke.

Te puede interesar:Attack On Titan tiene lista su temporada final de ANIME ¿Por qué no estrena?

Pese al ruido que el lanzamiento del episodio provocó, Attack On Titan sigue superando a otros grandes episodios de Game Of Thrones, que tiene dos capítulos con puntajes de 9.0 ("The Winds of Winter” y “Hardome”, y de Breaking Bad, que también tiene varios episodios que rozan el 9.0.