El debut de The Doors, uno de los álbumes más peligrosos de la historia

En La Verdad, en honor al 52 aniversario del álbum debut de The Doors te presentamos una sinopsis canción por canción de uno de los álbumes debut más duraderos del rock. Estas puertas, como bromeó más tarde el baterista John Densmore, estaban claramente "desquiciadas".

"Break On Through (To The Other Side)" comienza con el ritmo latino de Densmore y un vampiro de piano eléctrico que recuerda a "What What Say Say" de Ray Charles. Si una canción resume el take-no- la filosofía de los prisioneros, es su "avance".

Al escuchar las primeras notas del misterioso órgano de Ray en "Soul Kitchen", sabes que algo extraño se está cocinando al otro lado de esa puerta cerrada. La guitarra de Robby Kreiger gime y suspira mientras dobla notas azules, elásticas y resbaladizas, mientras el ritmo se te acerca sigiloso y sórdido mientras Morrison brama fragmentos de poesía surrealista mientras dice "Stumblin" en los bosques de neón ".

La atmósfera de ensueño de "El barco de cristal" se hincha como olas vidriosas, transportando la mítica embarcación cargada con su cargamento de "mil emociones, mil niñas". La fantasía adolescente de Morrison evoca las visiones amatistas de los poetas simbolistas franceses Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire.

"Twentieth Century Fox" fue un retrato de una bomba de Hollywood, una oda a la" reina de la calma "que Morrison canta sobre un puntal sexy.

"Alabama Song (Whisky Bar)" refleja la sombría y decadente era de Berlín de Kurt Weill y Bertolt Brecht en la década de 1920. La música se arrastra, tambaleante y delirante como un grupo de borrachos cuya única misión es arrojar otro tronco al fuego que consume sus vidas.

"Light My Fire", el primer y más exitoso sencillo de The Doors, fue un cóctel sónico embriagador que mezcló las fugas de órgano de Ray Bach con la guitarra de estilo Flamenco de Robby, mientras que Jim Morrison, el psicodélico Sinatra, cantó y bramó letras tan provocativas como "Sabes que Sería un mentiroso. Durante más de siete minutos, la canción original no solo contenía uno de los ganchos líricos más memorables de la Puerta, sino que era el vehículo perfecto para el arremolinante trabajo de órgano de Ray Manzarek, que dio paso al furtivo baile de la tienda árabe de medianoche de Robby Kreiger.

Sigue la fascinante versión de Willie Dixon "Back Door Man" que The Doors hicieron suya, donde estalla de par en par con uno de los mejores gritos salvajes de Jim. Morrison que suena peligroso e impredecible, como un animal salvaje repentinamente liberado de su jaula, mientras que la guitarra de tono difuso de Robby Kreiger se eleva y se precipita alrededor de cada palabra de Jim como un abejorro maníaco.

"I Looked At You" es el día de San Valentín alegre de Jim para el eterno yin / yang, un baile de atracción para niñas y niños, una variación amenazante del éxito de R&B de Doris Troy "Just One Look (That’s It It All It Took)".

“Algunos nacen para el dulce deleite; algunos nacen para una noche interminable ", escribió el gran poeta / pintor romántico del siglo XVIII William Blake en su clásico "Auguries of Innocence", la letra que Morrison levantó brillantemente para el clásico "End of the Night" de The Doors.

Si alguna canción del álbum revelaba una fórmula del sonido de Doors, era la décima pista; “Tómalo como viene”, quizás fue justo lo que el álbum y los fanáticos de Doors necesitaban.

"The End" se abre suavemente con los riffs de guitarra serpenteantes de Robby, como un extraño amanecer, hasta que nos arrastra en un viaje catártico mientras Morrison nos guía por los oscuros pasillos de su psique, explorando el último tabú, la fantasía edípica de matar a su padre y haciendo el amor con su madre.

