El debut de Led Zeppelin cumple medio siglo

El 12 de enero de 1969 fue lanzado en los Estados Unidos este álbum debut del famoso “Dirigible Metálico”, mientras que en el Reino Unido fue editado el 31 de marzo de ese mismo año.

Grabado en 30 horas en los Olympic Studios de Londres, este disco presentó algo no escuchado hasta ese momento: una majestuosa colección de temas de blues, hard rock y hard blues que confirmaban la reputación del guitarrista Jimmy Page y del bajista y tecladista John Paul Jones, ambos compositores, arreglistas y productores. Además, presentó a dos monstruos llamados Robert Plant y John Bonham, la tripulación de un dirigible metálico que iniciaba su vuelo de manera espectacular. Los 9 temas incluidos son una maravilla.

Robert Plant, John Bonham, John Paul Jones y Jimmy Page, durante un descanso de la grabación del primer álbum de estudio de Led Zeppelin.

Este primer álbum fue publicado exactamente hace medio siglo marcando el inicio de inicio de la leyenda. Todos sabemos que tras culminar los conciertos pactados como The New Yardbirds, Jimmy Page ingresó al estudio, en octubre de 1968, con Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. En pocas horas grabaron una serie de canciones, que demostraban la influencia del blues pero en un plano mucho más pesado y agresivo, que se veía ya en su portada.

Intercalando creaciones como propias -'Communication Breakdown', 'Good Times, Bad Times'- con material de otros compositores -'Babe I'm Gonna Leave You', 'You Shook Me'-, la primera obra de Led Zeppelin fue precursora de lo que pronto se conocería como heavy metal.

Esta es una joya que nadie que se precia de ser amante de la buena música debe dejar pasar.

Ricardo D. Pat