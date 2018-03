Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- El curioso caso de la foto de Dwayne Johnson y es que lo han comparado con el caso de la película protagonizada por Brad Pitt, 'El curioso caso de Benjamin Button', debido a una fotografía del actor mejor pagado del mundo cuando tenía solo 16 años, muchos se aseguran se ve mucho más grande que ahora. Dwayne "La Roca" Johnson antes de conocer el éxito en Hollywood (y mucho antes de la WWE), el dueño de "El codazo del pueblo" vivió una adolescencia difícil.

"En cuatro años cambié de escuela secundaria varias veces. Hawaii, Nashville y Pennsylvania... Y en todas ellas pensaban que yo era un policía encubierto. Esto es totalmente cierto", dijo el intérprete de 45 años.

CARRERA POLÍTICA

"Luchaba por 45 euros la noche y comía gofres tres veces al día. Peleaba en mercadillos los fines de semana, en ferias, en convenciones de coches o en graneros. Y nunca me pregunté a mí mismo si me lo merecía o si era un hombre de verdad", declara.

Como cualquier otra persona, las estrellas también recuerdan sus años de juventud y eso pasó para, solo que con la diferencia de que esta se volvió viral en redes sociales debido a su extrañeza, ya que Dwayne Johnson lleva un pequeño bigote, traje y una pose gangsteril. Hasta allí todo bien, salvo por el hecho de quesolo tenía 16 años cuando fue inmortalizado ante la cámara.Es increíble ver que en esos años el actor mejor pagado del mundo,, por lo que fue blanco de varias burlas por parte de sus fanáticos. Algunos le escribieron que "Parece el alcalde de la ciudad", "podría ser su propio abuelo", "parece que va a venderte un coche", "más que un alumno parece el director de la escuela", comentan sus seguidores en Twitter . Sin embargo otros fueron más ingeniosos y lo calificaron como, como referencia a la película El curioso caso de Benjamin Button, donde el protagonista se vuelve más joven a medida que cumpleaños. Lo que podemos asegurar es que esa foto fue tomado cuandoatravesaba por momentos muy difíciles en su adolescencia.Cuando 'La Roca' tenía tan sólo 14 años, desahuciaron a su familia por lo que tuvo que empezar a trabajar. Así se adentró en el mundo de la lucha libre, disciplina que ya practicaban su padre y su abuelo.Fue en el 2004 cuando el ahora actor decidió abandonar la lucha libre para poder centrar todas sus energías en su carrera como actor, ahora 13 años después se ha propuesto seguir los pasos de republicanos como Ronald Reagan y Arnold Schwarzenegger , actores que también comenzaron una carrera como políticos. La campaña Run The Rock 2020, que apoya las aspiraciones presidenciales del protagonista de películas como, ya se ha inscrito formalmente en la Comisión Federal Electoral. Por el momento parece que Dwayne Johnson no se ha decantado por ninguno de los dos partidos principales y su campaña se ha registrado como independiente. En una entrevista en mayo con la revista "GQ", se mostró contrario al veto migratorio de Donald Trump . "Creo en la inclusión", manifestó. Y sugirió una falta de liderazgo por parte del actual presidente de Estados Unidos. "Me gustaría ver un liderazgo mejor. Me gustaría ver un liderazgo mayor", aseguró.