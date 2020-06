El creador de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa le responde a Vanessa Morgan/Foto: Daily Mail

El creador de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, promete abordar la falta de diversidad en el programa de CW después de que la estrella Vanessa Morgan llamara a la serie por no prestar atención a sus personajes negros.

El jueves, Aguirre-Sacasa compartió una publicación de Instagram en respuesta a las críticas de Morgan, en la que afirmó: "Escuchamos a Vanessa. Amamos a Vanessa. Ella tiene razón". El showrunner se disculpó por la forma en que el programa no logró incluir sustancialmente diversos personajes, prometiendo "hacerle la misma promesa que le hicimos a ella".

"Haremos lo mejor para honrarla a ella y al personaje que interpreta", dijo Aguirre-Sacasa sobre Morgan, quien interpreta a Toni Topaz en la serie CW. "Así como a todos nuestros actores y personajes de color".

La canadiense de 28 años también es cantante y modelo, pero su personaje como Toni Topaz le dieron una mayor popularidad entre el público/Foto: Maratón de Series

"El cambio está sucediendo y continuará sucediendo. Riverdale se hará más grande, no más pequeño. Riverdale será parte del movimiento, no fuera de él", afirmó el creador. Aguirre-Sacasa también señaló que los escritores de Riverdale hicieron una donación al movimiento Black Lives Matter, sin embargo, esto no sería suficiente acción para avanzar.

"Sabemos dónde debe suceder el trabajo para nosotros. En la sala de escritores", concluyó el mensaje.

La crítica de Vanessa Morgan

La respuesta del showrunner llega cinco días después de que Morgan, de 28 años, habló por primera vez en Twitter, escribiendo que "ya no está [callada]", y pidió que los personajes negros reciban tanta atención en televisión y cine como sus contrapartes no negras.

"Cansada de cómo se retrata a los negros en los medios de comunicación, cansados de que seamos retratados como matones, personas peligrosas o enojadas que dan miedo", escribió. "Cansado de que también seamos utilizados como personajes no dimensionales para nuestros protagonistas blancos. O solo se usa en los anuncios de diversidad, pero no en el programa. Comienza con los medios".

"No sabes de qué demonios estás hablando y no hables así de mi amigo", respondió ella al tuit eliminado. "Otra cosa que odio a las mujeres negras que se llaman divas por defenderse".

Ella agregó: "Tal vez el programa debería escribir para ella como los personajes blancos. Escogiste el día equivocado para salir de mi página".

Murray, de 38 años, interpretó a Josie McCoy en Riverdale de 2017 a 2019, y ahora repite el papel en el programa derivado Katy Keene junto a Lucy Hale. Murray también respondió a la acusación de "diva", que también afirmó que "no quería compartir la pantalla con otras mujeres con talento".

"Lol, claramente me tienes mezclado con alguien más", escribió Murray recientemente en Twitter. "Amo a los Pussycats más que cualquier programa. Si fuera por mí, tendríamos nuestro propio programa. Y obviamente no miras a Katy Keene porque mi hermana está rodeada de mujeres. Así que...".