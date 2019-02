El costoso regalo que le dio JLo a su amado Alex Rodríguez

El día de los enamorados es una de las fechas más esperadas por las parejas, ya sea en el medio artístico o en el mundo terrenal, pues es un día en que se demuestra el amor y la amistad de múltiples forma. Y si de muestras de amor se trata, la cantante Jennifer López se pinta sola.

El reloj de más de medio millón de pesos que recibió AROD

El amor que siente Jennifer López por su pareja es enorme y quiere compartirlo con todo el mundo, empezando por el mismo Alex Rodríguez, ya que este fin de semana la pareja ha intercambiado sus regalos con motivo del Día de San Valentín y la cantante no reparó en gastos al escoger el regalo de su novio.

Te puede interesar: ​​​​​​​Mhoni Vidente predice al amante de Angélica Rivera y que Peña Nieto será papá

Tal y como él mismo se ha encargado de desvelar a través de sus redes sociales, la estrella le sorprendió con un reloj Audemars Piguet Royal Oak Offshore en azul y plateado por el que desembolsó 24.300 dólares.

"Muchas gracias, cariño", ha escrito él en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que presume de su nuevo accesorio.

El famoso ex pelotero aun no revelado cual fue el obsequio que este le dio a su famosa pareja, pero lo que si podemos estar seguros, es que no fue cualquier regalo.