El costo de la diversión.

Cancún es una ciudad asediada de diversos conciertos, de todos los géneros y gustos musicales. Cada año el número de espectáculos crece y cada vez es más común ver un estadio lleno, y las cancelaciones de última hora ya son cosas del pasado, lo cual significa ser una buena plaza para los empresarios de espectáculos.

Apenas en diciembre, Juan Carlos Sol, promotor de eventos nacionales, confirmó que el festival ‘Tecate Location’ sería permanente en la ciudad, esto después del buen resultado obtenido en el concierto de Zoe, Mon Laferte y The Knocks, dentro del piloto de este nuevo concepto musical.

El año pasado se presentaron 45 conciertos relevantes de los que destacaron las superproducciones de Ricardo Arjona, Ricky Martin, Caifanes, Molotov, Panteon Rococó, Zoe, también hubo conciertos gratuitos como lo fueron The Vazquez Sounds, Yuridia, Magno Concierto 28, Arpa Fest, FIM, Yandel, Festival de Jazz, Pescafest, Alondra de la Parra. Otros realizados en hoteles como el Electro Oasis, Buika y Céspedes (FIM), The Backstreet boys, Alisson, Bonnie Tyler, The Cranberries, Cosmopolitan y unos más fuera de la ciudad como Aleks Syntek, Paquita la del Barrio, Belinda y Piso 21.

Prácticamente la Cancún estuvo activo en conciertos, en promedio 2.3 conciertos a la quincena, y con una audiencia aproximada de 180 mil personas que disfrutaron de los mismos, tomando como promedio 4 mil personas por evento, siendo el show más visto el de Yandel con 20 mil almas en el Centro de Espectáculos Nichupté, en el Carnaval y el de menor audiencia fue la primera fecha de Mon Laferte con 800 personas, esto por la capacidad del Teatro donde se presentó.

Lo que viene

Este año, se espera una mayor cantidad de espectáculos en la ciudad, estamos en enero y se han confirmado hasta el momento seis conciertos, En Febrero Morat, Únete a la fiesta y Lupita D’alessio, en Marzo Timbiriche, Luis Fonsi y aún sin fecha Romeo Santos.

El negocio de los conciertos ha reposicionado al destino ante la mirada del mundo, no importa el género, tal parece que a los cancunenses les fascina gastar la quincena en conciertos, cabe destacar que las personas de entre 20 y 29 años son las que más asisten a estos espectáculos, y son por supuesto la fuerza laboral productiva del estado.

En un concierto se puede llegar a gastar cantidades enormes de dinero o también se puede ahorrar si uno conoce algunos trucos para ello. Por ejemplo un boleto Diamante para ‘90’s pop tour’ cuesta 2,600 pesos y uno general cuesta 350 pesos, o sea de un lugar a otro puede variar hasta 7.4 veces el valor de espectáculo, si deseas ahorrar recuerda verificar el mapa de organización de las butacas y haz un balance entre precio y lugar.

El estacionamiento es importante, sabemos que la ciudad no tiene un foro con la capacidad de recibir todos los carros de los espectadores, recuerda también la hora en que terminará el espectáculo y que rutas pudieses tomar, puedes pasar de pagar hasta 50 pesos de estacionamiento, 120 en taxis (es muy difícil encontrar uno al terminar el show) o 20 pesos de camión.

Dentro del lugar venden bebidas y refrigerios, ir comido puede ayudar a ahorrar hasta 100 pesos por snacks, mientras las bebidas pueden llegar a costar mil pesos una botella de alcohol más 50 pesos de cada uno de los refrescos y el 15 de propina, si eres ahorrador puedes comprar un litro de cerveza por 80 pesos a mitad del espectáculo o mejor aún salir del concierto a cenar.