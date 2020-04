El conmovedor mensaje de un FAN a Alejandra Guzmán ¿lo habrá leído?

Sin duda alguna la música rompe fronteras, esta tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo y hacer sentir algo a diferentes personas y Alejandra Guzmán ha logrado llegar a miles de lugares con sus melodías.

La famosa “Reina del Rock and Roll” diariamente en su Instagram recibe miles de comentarios positivos y piropos de sus fans pero uno de ellos le mandó un enorme y tierno mensaje que esperemos que Alejandra haya visto.

El joven originario de Ecuador se inspiró y escribió lo siguiente.

Aquí el mensaje a Alejandra Guzmán

"No se como empezar esto o qué es esto.

Quizás una especie de carta la cual nunca leerás.

Pienso que la mejor manera de desahogarnos es escribiendo.

Y aquí me tienes, escribiendo...

Sigo sin saber cómo empezar.

Creo que el dia que por fin te conozca no voy a querer soltarte o voy a querer que no me veas llorar por que tu eres la persona que me hace sonreir cada dia de mi vida.

Eres mi vida, mi mundo… Yo se que es difícil que algunas personas comprendan. Al principio para mí era duro de aceptar que estaba sintiendo felicidad por alguien que no conocía.

Pero… ¿qué puedo hacer?

No controlo mis sentimientos y nadie va a poder cambiarlos. Es una mierda estar a tantos kilómetros y a países que nos separan! Pero se que algun dia voy a abrazarte!

Quizás falten años o simples meses pero nunca voy a perder la esperanza. En fin, esto unico que me mantiene con vida.

Podría agradecerte...

Por desear buenos dias y buenas noches!

Por tus canciones que me hacen feliz!

Por cada vez que pones a tus a fans antes de todo!

Por interactuar conmigo en una simple red social. Pero para mi significa mucho!

Te agradezco por ser la misma durante años!

Por ser humilde!

Por mostrarte fuerte siempre!

Por todo lo que has hecho!

Cuando te escuché por primera vez en el 2008 nunca pensé que yo con tan solo 8 años te apoyaría. ¡Nunca me arrepentire! Quizás esto no dure toda la vida pero mientras lo haré inolvidable.

Algun dia voy a decirte todo lo que siento en persona.

Mientras tanto aqui me tendras, apoyandote detrás de una pantalla."

Att. Tu fan #1 @carloszambrano.ec

Sin duda alguna los artistas necesitan de sus fieles seguidores que hacen posible que los famosos crezcan en el gremio. Muchos fans realmente llegan a sentir amor al identificarse con las letras de las canciones de los artistas y se encariñan en gran medida con ellos tal y como el fan Carlos que le dedicó esas tiernas palabras a Alejandra Guzmán.