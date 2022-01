El comediante Edson Zúñiga “El Norteño” fue invitado para formar parte del narco

El famoso dice que le ofrecieron 800 mil pesos para ser parte del crimen organizado/Foto: Plumas Atómicas

El comediante mexicano Edson Zúñiga alias “El Norteño”, confesó durante una entrevista con Yordi Rosado para Youtube, que en algún momento de su carrera recibió una oferta para trabajar con un grupo del narcotráfico del país.

El famoso que también interpretó al recordado personaje de Televisa, “El Compayito”, reveló que en algún momento tuvo amistad con “Los Beltrán Leyva”, “La familia michoacana” y el “Cártel Nueva Generación”, a quienes reconoció como personas.

“A mí no me toca juzgar porque son seres humanos igual que nosotros. Nada más que ellos una de dos: o creen en Dios o no tienen mamá, entonces pierden ese miedo”, declaró el reconocido comediante en su entrevista.

El narco le ofreció 800 mil pesos a “El Norteño” para que trabajara con ellos

Por el trabajo que realiza Zúñiga llamó la atención de varios grupos criminales/Foto: Telediario

El comediante indicó que, en algún momento, un líder del narcotráfico lo invitó a trabajar con él. Esta propuesta consistía en que Edson Zúñiga “El Norteño” debía portar un portafolio cuando viajara y al llegar debía entregarlo.

Lo anterior se debe a que él realizaba giras por diferentes estados del país de forma aleatoria, lo que llamó la atención de los narcotraficantes. Así, el comediante indicó que el líder le dijo: “tú eres uno de los pocos que no tiene un orden en sus movimientos, eres una canica en una caja enorme”.

Además, “El Compayito” detalló que por cada transacción le darían miles de pesos: “Porque tú entregues ese portafolio, nosotros te vamos a dar 800 mil pesos. Es mucho dinero como para que digas que no”, señaló.

¿Por qué el comediante rechazó trabajar para el narcotráfico de México?

El famoso asegura que no ha trabajado con narcos, pero sí tiene amistad con ellos/Foto: Uno TV

A pesar de que era una gran suma de dinero la que ganaría de manera “sencilla”, Zúñiga aseguró que rechazó este trabajo debido a que su padre fue militar, y él le enseñó los riesgos de trabajar en el crimen organizado.

“Mi papá se dedicaba a tirar aviones de narcotraficantes que trataban, dentro del océano, de entrar a Estados Unidos”, mencionó, como dijimos en La Verdad Noticias.

“Dije ‘sabes qué no’, es un negocio que desconozco, pero mi papá es militar y yo sé que, si entras y sales es con los tenis por delante y yo no uso tenis. No quiero quedarles mal” mencionó “El Norteño” en su plática con Yordi Rosado.

Pese a que el comediante se negó a formar parte del grupo criminal, Edson reveló que logró quedar en buenos términos con el capo, y que incluso el líder del grupo delictivo le dio su tarjeta: “me dijo ‘si tienes un problema con satanás yo te ayudo’”.

