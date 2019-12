El comediante Alex Fernández llega a Netflix en enero con un divertido Stand Up

¡Wooow…! La primera comunidad de casas impresas en 3D en México, serán para familias de Tabasco que viven en pobreza extrema. . . . . #tecnologia #3D #hechoenmexico #tabasco #casas3d #familias #impresora3d #3DPrint

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Dec 27, 2019 at 12:06pm PST