El cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez realizará "Maya and the Three" para Netflix

Jorge R. Gutiérrez es un animador, pintor, escritor y director mexicano que, junto con su esposa y musa Sandra Equihua, creó la serie animada de televisión "El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera" para Nickelodeon, ganadora del Premio Annie y Emmy.

Nacido en 1975 en la Ciudad de México y criado en Tijuana, Gutiérrez ha completado varias películas, dibujos animados, ilustraciones y pinturas que exploran su historia de amor con el pop y la cultura popular mexicana.

Jorge R. Gutiérrez, quien también dirigió la cinta de animación "The Book of Life" (2014) realizara la serie de animación "Maya and the Three", para Netflix, se informó a Grupo Editorial La Verdad a través de nuestro amigo el antropólogo yucateco Carlos Villanueva, quien nos compartió que Gutiérrez escribirá y dirigirá esta serie mitológica de Mesoamérica y en la que una princesa guerrera reclutara a 3 legendarios luchadores para salvar el mundo de los humanos y los dioses.

"Maya and the Three" se estrenara en 2021 y participarán la guionista Silvia Cárdenas Olivas (Elena of Avalor) y el animador Jeff Ranjo (Moana, 2016).

Gutiérrez señaló a "Variety", Gutiérrez que quiere que esta serie sea "como un 'El señor de los anillos' mexicano, pero desternillante". Subrayó el valor de que "Maya and the Three" tenga a una mujer como protagonista. "Me di cuenta de que mucha de la mitología es sexista (...). Este es mi intento de ofrecer una heroína genial y ponerla en esta increíble aventura", añadió.

Gutiérrez dirigió "The Book of Life", una película producida por Guillermo del Toro sobre el "Día de Muertos". Con un presupuesto de 50 millones de dólares, "The Book of Life" recaudó 100 millones en todo el mundo.

