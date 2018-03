Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-El cineasta Bryan Singer es acusado de violar a un menor en el 2003 El director, productor y guionista Bryan Singer, conocido por su trabajo en Sospechosos habituales (1995) y al frente de la saga de X-Men, ha sido acusado de violar a un menor de 17 años en 2003. La denuncia presentada ante las autoridades en Seattle (EE UU), Singer, 52 años, abusó del joven César Sánchez-Guzmán contra su voluntad y también le forzó a mantener sexo oral. El director ha negado los cargos. Según publica The New York Times, la supuesta violación tuvo lugar hace casi 15 años en Seattle, en el yate de Lester Waters, un inversor en tecnología conocido también por sus fiestas que según la denuncia iban “dirigidas al colectivo de jóvenes gais de la zona”. “El abuso sexual dejó a César marcado tanto psicológica como mental y emocionalmente, humillado, avergonzado y sin gusto para disfrutar de la vida”, aduce el documento presentado ante los tribunales de Seattle. Esta no es la primera denuncia de este tipo que recibe Singer, abiertamente gay y amigo de Kevin Spacey, actor que descubrió para el gran público gracias a su trabajo en común en Sospechosos habituales. En 2014, otro joven, Michael Egan, acusó al director de violación. Según la denuncia Singer le forzó en una fiesta en Hawái donde también le incitó a tomar cocaína, alcohol y otras drogas. Posteriormente Egan retiró la denuncia y acabó en una prisión federal por mentir en otro caso, este de fraude, recordó el portavoz de Singer. Según Sánchez-Guzmán, el productor de populares series televisivas como House le aseguró que si no decía nada de lo ocurrido podría ayudarle en su carrera como actor. “Le dijo a César que nadie le creería si le denunciaba y que él podía contratar a gente que arruinaría su reputación si así lo hacía”, continúa la denuncia. Las acusaciones contra Singer llegan en un momento en el que Hollywood está conmocionada ante los numerosos escándalos sexuales que se están destapando en sus filas. El terremoto comenzó con los artículos publicados hace unos dos meses tanto en The New York Times como en The New Yorker y que pusieron en evidencia los supuestos abusos e incluso violaciones cometidas durante décadas por uno de los hombres más poderosos de Hollywood, Harvey Weinstein. Desde ese momento muchas otras figuras de la industria, desde el propio Spacey pasando por Louis C.K a Jeffrey Tambor, Dustin Hoffman o John Lasseter se han visto salpicados de uno u otro modo por acusaciones públicas de comportamiento inapropiado. El nombre de Singer también ha dado que hablar en los últimos días al ser despedido de su última película, Bohemian Rhapsody, por sus numerosas ausencias y su comportamiento poco profesional. Según el realizador, los estudios Fox le despidieron por querer cuidar de sus padres que se encuentran enfermos. Otras informaciones hablan de enfrentamientos con el protagonista de la cinta, Rami Malek, que devuelve a la vida al cantante Freddie Mercury. El director Dexter Fletcher se encargará ahora de concluir la cinta.

