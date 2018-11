El cine italiano está de luto tras la muerte del cineasta Bernardo Bertolucci(FOTOS)

La mañana de este lunes 26 de noviembre de 2018 se ha reportado el fallecimiento del reconocido cineasta Bernardo Bertolucci, tras estar convaleciente de una enfermedad no precisada en su casa de Monteverde Vecchio, en Roma; por lo que el cine italiano e internacional se ha vestido de luto.

Bernardo Bertolucci nació en Parma, Italia en 1940

El italiano fue autor de numerosas películas de éxito, de las cuales algunas suscitaron grandes polémicas, en especial el “Último tango en París”, por introducir un estilo particular de erotismo; su obra maestra fue “El último emperador”, que ganó nueve premios Oscar, incluyendo el de Mejor Director y Mejor Guión en 1987; y “Novecento”, filme con el que resaltó la historia de Italia entre fascismo y comunismo.

En el 2007, fue premiado con el León de Oro a la carrera en el Festival de cine de Venecia. El mismo reconocimiento lo obtuvo en el 2011 con la Palma de Oro de honor en el Festival de Cannes.

Su carrera fílmica llegó al final en 2012, con el guión de "Me and You", pero nunca volvió a destacar como en sus años dorados; además en el 2000, el artista estaba confinado a una silla de ruedas, luego de una operación que se le practicó en la espalda.

Cabe resaltar que Bernardo Bertolucci nació en Parma, Italia en 1940, fue hijo del poeta Attilio Bertolucci y la profesora Ninetta Giovanardi, desde pequeño demostró habilidades para el arte, fue pupilo de gran Pier Paolo Pasolini y siempre se dedicó y destacó en el arte que lo catalogó como “el emperador del cine italiano”.

Bernardo Bertolucci siempre será recordado como “El ultimo Gran Emperador del Cine Italiano”