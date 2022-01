¿El chef Benito es culpable del despido del chef Herrera en MasterChef México?

Fuertes rumores aseguran que TV Azteca tomó represalias en contra del chef.

La inesperada salida del chef Herrera de MasterChef México sigue causando gran polémica en redes sociales, pues ahora se ha revelado que su despido podría tratarse de una represalia por parte de TV Azteca, siendo esta provocada por influencia del Chef Benito.

De acuerdo al sitio Chacaleo, la producción del show culinario tomaron la decisión de no incluirlo en las siguientes temporadas debido a que hace seis meses fue contactado por el chef Benito para invitarlo a que sea parte de la nueva entrega de MasterChef Latino, oferta que no dudó ni un minuto en aceptar.

Ya que MasterChef Latino es competencia directa de MasterChef México, los ejecutivos de la televisora del Ajusco consideraron esta acción como una traición. Además, se dice que él ya estaba consciente de las consecuencias debido a que una situación similar ocurrió con el chef Benito, quien fue él que lo invitó, siendo así indirectamente culpable de su despido.

Queda fuera de MasterChef Junior

Adrián Herrera reveló que nunca se le avisó que había sido despedido del show.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el Chef Herrera confirmaba en un extenso comunicado compartido en redes sociales que no estaría en MasterChef Jr. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la producción del programa no le notificó que su presencia en el show ya no sería requerida en esta y en las siguientes entregas.

“Inconcebible que después de 9 temporadas y casi seis años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme temporalmente”, declaró la hoy ex estrella culinaria de TV Azteca, quien agradeció el cariño del público y extendió la invitación a seguirlo en sus demás proyectos, incluyendo la nueva temporada de MasterChef Latino.

¿Qué edad tiene el chef Herrera?

La estrella culinaria logró ganarse el cariño del público en tan solo seis años.

El chef Herrera tiene 52 años de edad. Conocido por su talento culinario y por tener varios restaurantes en el estado de Nuevo León, el gastrónomo saltó a la fama tras ser jurado en MasterChef México, el exitoso programa de TV Azteca que le permitió ganarse el cariño del público gracias a su sarcástica forma de ser.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales