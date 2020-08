El chavo del 8 Así luce HOY EN DÍA el personaje de Paty ¡Sorprendente!

El chavo del 8 tuvo un personaje poco recurrente, se trata de Paty, quien es muy recordada por los fans de la serie debido a que conquistó el corazón del personaje interpretado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito: El Chavo.

Hay que recordar que la primera aparición de este personaje ocurrió en 1972, gracias a la actriz Patty Juárez y aunque ésta luego fue sustituida por Rosita Bouchot (1975) y Verónica Fernández (1987), la artista que más tiempo encarnó al personaje - y por ende es la más recordada - fue Ana Lilian de la Macorra (1978 -1979).

Ana Lilian de la Macorra en su personaje de Paty

Recordando a Paty del Chavo del 8

En la serie mexicana de televisión, si recordamos un poco más, Paty es una niña que se muda con su tía Gloria al cuarto ubicado arriba de la escalera de la vecindad y de inmediato llama la atención de El Chavo y Quico, quienes se enamoran de ella.

Al principio su participación en la serie fue esporádica, a partir de 1978 se convirtió en un personaje más frecuente que generó una gran rivalidad con La Chilindrina.

Sobre esto Ana Lilian en una entrevista contó: Trabajaba en el programa, trabajaba en la producción. Cuando necesitamos que alguien hiciera el papel de Paty, no encontrábamos quién. Chespirito y Enrique Segoviano me dijeron 'Ana, hazlo tú'. Y yo 'No, yo no soy actriz'. Y bueno, lo hice.

Más sobre lo que después esta actriz de Televisa realizó: Me volví la editora del programa, luego editaba otros programas. Era lo que me gustaba hacer, producción. Mis respetos por ese grupo de trabajo; era un grupo verdaderamente hermoso, un respeto y profesionalidad entre todos.

Recordando a Paty del Chavo del 8

Cabe destacar que luego de interpretar su papel en la serie mexicana, siguió trabajando aunque ya no ante cámara, pues, aunque hizo algunos comerciales, jamás volvió a actuar. Pero los seguidores del programa la recuerdan con cariño, aspecto que se nota en sus redes sociales.

¿Recuerdas el personaje de Paty de El Chavo del 8? ¿Crees que Ana Lilian de la Macorra podría ser una excelente actriz actualmente?