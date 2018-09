‘El chapo de Sinaloa’ sufre aparatoso accidente durante un concierto

El cantante y compositor mexicano ‘El Chapo de Sinaloa’ tuvo una aparatosa caída en una de sus presentaciones en California, esto sucedió durante un concierto que tuvo el fin de semana en el rancho Rowell Ranch Rodeo, debido al golpe el intérprete se fracturó su brazo.

De inmediato ante la caída, el equipo de seguridad se dirigió al centro del ruedo para ayudar al cantante.

El video que compartieron en el programa matutino ‘Hoy’, el cantante estaba montado en su caballo cuando interpretaba una de sus canciones, pero el equino provocó que el artista cayera al piso, ante la preocupación de todos los asistentes, el equipo de seguridad se llevó tremendo susto porque el artista seguía tirado en el piso.

Después de unos minutos de ausentarse, regresó con su brazo vendado y continuó con su concierto.

Tras el accidente los fans se preocuparon por el cantante ‘El Chapo de Sinaloa’, sin embargo él decidió comentar al respecto.

‘Les ruego me disculpen, obviamente no podré montar los caballos nuevamente porque la mano con la que agarro la rienda parece que se me fracturó, pero voy a intentar seguir cantando mis canciones para ustedes’.