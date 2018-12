El cantante de Kiss, Paul Stanley prepara un nuevo disco solista

El proyecto Soul Station tuvo su nacimiento oficial en el año 2015. Se trata de un grupo de personas que interpretan algunos clásicos de Smokey Robinson, The Temptations, The Isley Brothers y Al Green, entre otros. Ahora, a través de un mensaje en redes sociales, Paul Stanley reveló que ha estado en el estudio con sus compañeros.

"Antes de ver a Led Zeppelin, The Who o cualquiera de esas bandas, vi a Otis Redding, a Solomon Burke, a The Temptations. Así que es una buena parte de mi ADN", comentó el cantante y guitarrista tiempo atrás sobre esta agrupación. Todavía no sabemos cuándo se lanzará el trabajo, pero sí tenemos claro que Paul Stanley comenzará a fines de enero próximo el tour de despedida de Kiss, que durará alrededor de tres años.

Debido a su microtia por defectos de nacimiento, Stanley es un embajador de la organización benéfica AboutFace, una organización que brinda apoyo e información a personas con diferencias faciales, por ello ha aparecido en eventos de recaudación de fondos y en videos para crear conciencia.

Fuera del grupo Kiss, Paul Stanley ha grabado dos álbumes como solista, el primero fue Paul Stanley, editado en 1976 junto con los de sus compañeros Ace Frehley, Gene Simmons y Peter Criss. El segundo fue “Live to Win”, editado en el año 2006.

Ricardo D. Pat