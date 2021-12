El cantante Julio Preciado ingresó al quirófano de última hora

De acuerdo a fuentes cercanas, tras haber perdido 35 kilos por haberse sometido a una cirugía de manga gástrica, el cantante Julio Preciado regresó al quirófano, pero esta vez para someterse a un procedimiento estético.

De acuerdo a los últimos datos, el cantante ingresó de nueva cuenta al quirófano en la clínica de Mazatlán Sinaloa, y esta vez, afortunadamente no ingresó al nosocomio por un problema de salud sino para someterse a una cirugía estética facial.

Julio pasaría las fiestas en el hospital

A todos mis seguidores les aviso que ayer tuve una cirugía ambulatoria de un ojo…gracias a Dios todo bien. Agradezco a los medios que difundieron la noticia, pero solo fue eso. Ya estoy casita#Bendiciones #iuuuu #JulioPreciado pic.twitter.com/ffHDMhuyaG — Julio_Preciado_ (@Julio_Preciado_) August 14, 2021

El exvocalista de la Banda El Recodo decidió hacerse algunas modificaciones en sus párpados y cuello, y en una entrevista para ‘Debate’, la noche anterior al procedimiento, confesó que no se operó por vanidad, sino para contrarrestar los desperfectos que la cirugía barbárica le ocasionó: “Te juro que no lo hago por vanidad, sino porque la piel de mi cara me cuelga demasiado y eso no me agrada mucho”, confesó.

Además, aseguró que se hará más arreglitos el próximo 2022: “Si Dios quiere, en abril del año que entra voy a continuar con otras partes de mi cuerpo porque he perdido más de 35 kilos y ahora el cuerpo lo está resintiendo. Y algo muy bueno de esto es que mi piel se va donar a niños con quemaduras.” señaló.

El cantante ya salió de la operación

Cabe mencionar que el doctor a cargo de la intervención del famoso, explicó que la cirugía a la que se sometió el cantante fue un rejuvenecimiento facial, llamado también blefaroplastia superior e inferior, y levantamiento de cuello.

Precisó que Julio Preciado está en perfecto estado de salud, inclusive, minutos después de la operación logró platicar con él. Hasta el momento se sabe que el cantante podría pasar la fiestas de final de año en el nosocomio por la noche.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!