El cantante Alberto Vázquez se casará con su novia 43 años menor que él

El cantante mexicano Alberto Vázquez se casará con su novia 43 años menor que él, el próximo año. Fue por medio de su cuenta de Instagram que el artista dio a conocer que tras 16 años de vivir juntos han tomado la decisión de unirse en matrimonio, el cual se llevará a cabo en Torreón, Coahuila.

Elizabeth Ranea es una mujer española con la que lleva más de 16 años de relación con el aclamado cantante mexicano, además tienen un hijo en común de 12 años. En sus redes sociales Vázquez se ha mostrado feliz al lado de su familia.

Conocido por su naturalidad y su fuerte carácter, Alberto Vázquez dio la noticia: “Para todos esos que son incrédulos, me caso por el civil y por la iglesia en este 2022 que ya está a la vuelta, se los hago saber a todos mis amigos y a los que no lo son” y es que se recordará cuando a principios de años Alberto Vázquez se fue contra Ventaneando y sus conductores.

Alberto y su novia Elizabeth se conocieron por internet

Alberto Vázquez se casará con su novia 43 años menor que él, a quien conoció en internet hace más de una década.

De acuerdo al programa “Sale el Sol”, esta sería la quinta boda del cantante y aun cuando el cantante se ha mostrado feliz, fue blanco de algunas críticas, debido a la diferencia de edad con Elizabeth, quien es 43 años menor que el intérprete, quien tiene 81 años, mientras ella está en los 38.

Alberto Vázquez que en 2019 llegó a Mérida junto con otra leyenda llamada Leo Dan, contó en 2012 para una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que su novia vivía en España cuando las cosas comenzaron a darse.

“Tenía a mis fans, me escribían a mi página y la vi y le dije: ‘Oye, pues qué padre’, y dice: ‘A ver si un día voy a México’. Y le digo: ‘Vente, yo acá te invito y no sé qué’. La traje, conoció a mi hija (…), pues me gustaba y yo le gustaba a ella, entonces ahí empezó todo”.

Alberto Vázquez se casará con su novia 43 años menor

Alberto Vázquez se casará con su novia 43 años menor y la feliz pareja posó mostrando el anillo de compromiso.

En su Instagram Alberto Varzquez escribió lo siguiente al anunciar su futuro matrimonio. “Ha sido una historia diferente a todo pero muy bella, misma que podría adaptarse a la temática de alguna de mis canciones, pues ha sido ‘sola y de la forma más natural’ y como digo yo ‘al modo mio’”.

Tras anunciar que Alberto Vázquez se casará con su novia 43 años menor que él, el cantante agradeció las muestras de afecto por parte de sus fans y dejó claro que no dará más detalles de la boda hasta considerar el momento oportuno.

