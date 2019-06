El cáncer: la enfermedad que unió a Edith González y Christian Bach.

Edith González perdió la vida este 13 de junio cuando se encontraba internada en el Hospital Ángeles de Interlomas, luego de que su familia decidiera desconectarla de los aparatos que la tenían con vida, luego de vivir una intensa batalla en contra del cáncer de ovario. La actriz de 54 años de edad mantuvo una amistad especial con Christian Bach, con quien también tuvo algunas diferencias que se notaron a lo largo de esa relación, recordar que la nacida en Buenos Aires también perdió la vida este año.

Las guapas rubias coincidieron en la telenovela “Los Ricos También Lloran”, que fue emitida por Televisa entre 1979 y 1980, la amistad entre ambas actrices fue muy entrañable pero a la vez tuvo su distanciamiento.

Edith González en el programa de Tv Azteca, ‘Historias Engarzadas’ declaró que ella habría sido acompañante de Christian Bach con el actor Guillermo Capetillo. Posteriormente cuando la argentina inició su relación con Humberto Zurita y se dio la boda en febrero de 1986; la actriz mexicana no fue invitada por su gran amiga.

"Se le olvida a Christian mi nombre, por lo que le dejé de hablarle años", mencionó la actriz nacida en Monterrey, México.

Christian Bach y Humberto Zurita.

Edith González reveló el distanciamiento con Christian Bach

La guapa Edith González comentó en el programa de las ‘Historias Engarzadas’ de Tv Azteca que su gran amiga se había olvidado de su nombre e invitarla a la boda entre Bach y Zurita.

Edith González reveló el distanciamiento con Christian Bach.

Eso fue el motivo principal del distanciamiento entre ambas actrices, además aseguró Edith que tiempo después Christian le preguntó por qué no le había recordado para invitarla y a lo que le respondió:

"Es que yo no te tengo que recordar mi nombre. Estaba muy ofendida y me la encontraba y me volteaba. Yo estaba muy ofendida… hasta ahora que hubo un reencuentro que fui a Miami y que fueron madrugadas y madrugadas de estar hablando", agregó Edith González en dicho programa.

Edith González reveló el distanciamiento con Christian Bach.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Christian Bach, Edith González emitió un comunicado en su cuenta de Twitter e Instagram en donde recordaba a su gran amiga.

El cáncer: la enfermedad que unió a Edith González y Christian Bach.

"Christian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tienes siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad", escribió.