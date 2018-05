El cadenero del Baby’O revela cómo eran las visitas de Luis Miguel a la famosa discoteca de Acapulco

La disco Baby’O, creada a finales de los 70 y que fue uno de los lugares favoritos de Luis Miguel en los inicios de su carrera, hoy luce diferente.

La discoteca Baby'O antes de ser remodelada.

“Primero la bahía se queda sin agua antes de que la disco cierre”, dice un espectacular giratorio que está en la entrada y que responde a las versiones de que está a punto de cerrar.

La discoteca Baby'O en remodelación.

Si se observa con detenimiento en la parte frontal de la disco el mítico letrero con forma de roca y la palabra “Baby” ya no está. Una pared lisa (que han cubierto con una lona) recibe a los clientes. “Dicen que va a cerrar pero no es cierto, lo están remodelando”, explica este guardia de seguridad que pide que se le llame simplemente Jesús.

Además de resguardar la entrada de la discoteca Baby’O, en Acapulco, Jesús trabaja en este lugar por más de 18 años ha tenido otro tipo de recompensas para Jesús. Una de ellas es encontrarse en más de una ocasión con el cantante Luis Miguel.

La discoteca Baby'O es uno de los antros más prestigiosos en Acapulco.

Jesus el cadenero, recuerda que durante sus primeros 12 años estuvo al cuidado de “la puerta de atrás”, por la que los artistas entraban para pasar desapercibidos por lo que en más de una ocasión recibió al intérprete de “La incondicional”, Luis Miguel.

“Domingo o lunes le gustaba venir, lo que pasa es que antes abríamos diario, entonces le gustaba venir cuando casi no venía gente”, explica.

Luis Miguel en la discoteca Baby'O.

Además relata cómo fue cuando El Sol regresó para grabar su cameo en Luis Miguel la serie “Sí estuvo un rato, como una hora, incluso sale en una escena. No tengo foto con él, es lo único que me falta. “La grabación fue en el día, 7 de la mañana. Incluso fue después de un puente. Un domingo nos dijeron ‘¿mañana quién quiere venir?’ y era porque iban a grabar. Tenía unos siete años que no venía”.

El Sol regresó para grabar su cameo en Luis Miguel la serie.

Los trabajadores del Baby’O recuerdan a Luis Miguel como una persona que mantenía un buen trato con la gente.

“Él es la persona más humilde, los que lo rodean son los mamones”, aclaró Jesús.

Te puede interesar

Hoy, una noche cualquiera en Acapulco, Jesús comenta que aunque pudiera parecer que a raíz de la serie ha aumentado la clientela de la disco, no es así, ya que en realidad en esta temporada del año es cuando baja la demanda