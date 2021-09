El cabello rubio de Selena Gomez la hizo sentir 'fresca y nerviosa'

En 2021, Selena Gomez se volvió rubia. Gomez debutó con su nueva apariencia el 23 de abril de 2021. El cambio de look fue drástico considerando que su color característico es un color marrón oscuro.

Gomez se unió a Billie Eilish, quien recientemente había debutado con sus propios mechones rubios. La cantante y fundadora de Rare Beauty reveló su nuevo cabello en Instagram. Más tarde, Gomez compartió sus sentimientos sobre volverse rubia.

Selena Gomez se volvio rubia por segunda vez

Los fanáticos de Gomez tienen un nombre especial para ella cuando se vuelve rubia. Le han dado el nombre de Blondlena, una combinación de rubia y Selena, cuando se tiñe el cabello de un tono claro.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la última vez que Gomez lució su cabello rubio fue a finales de 2017 en los American Music Awards. En ese momento, Gómez se había sometido recientemente a un trasplante de riñón que le salvó la vida.

Como muchos otros que pasan por un evento que les cambió la vida, Gomez tomó su reaparición pública como una oportunidad para hacer algo divertido y transformador. Sin embargo, a principios de 2018, volvió a ser morena.

En una entrevista de Vogue en 2021, Gomez se sinceró sobre volverse rubia por segunda vez. “Recientemente, me volví rubia y la pasé de maravilla”, compartió. “Creo que definitivamente soy más un personaje cuando soy rubia”.

“Sentí que podía hacer cosas locas con mi cabello o probar nuevos looks con mi maquillaje. Fue muy divertido”, continuó. "Creo que durante un tiempo fue difícil seguir el ritmo, pero... me sentí tan genial y nerviosa".

Una vez más, el nuevo look de Selena Gomez no duró mucho. Rápidamente regresó a su característico tono marrón oscuro por el que es conocida. Pero antes de volver a ser morena, Blondlena dejó una gran impresión en Gómez. Admitió que extrañaba ser rubia.

“Fue solo una fase completa por la que pasé. Sinceramente, me lo estoy perdiendo, no voy a mentir”, continuó durante el tutorial de maquillaje. "La rubia Selena no se ha ido para siempre". Sin lugar a dudas, los fans de Blondelena están encantados de escuchar esto.

