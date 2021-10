El bloqueo mental de Karol G después de Tusa, “estaba en depresión”

Karol G habló sin filtros sobre todo lo que ocurrió en su vida cuando Tusa fue un éxito mundial, ya que después de este hit cayó en una profunda depresión y no lograba crear música nueva.

La cantante pensó que no tendría manera de superar la fama y popularidad que logró esta canción y se negaba a ser una artista “one hit wonder” (de un solo éxito), así que se dispuso a salir de su tristeza.

“Después de Tusa me dio una depresión gigantesca por que decía cómo voy a superar la canción, no puedo, me bloquee, la disquera me llamaba todo el tiempo, qué sigue, me preguntaban”.

La exitosa cantante comenzó a ver videos viejos de entrevistas que había dado cuando no era tan popular, para motivarse y volver a creer en ella misma, también regresó a escuchar sus canciones para inspirarse.

“Me senté a ver mis entrevistas de antes, decía cosas muy chistosas. Uno debe enfocarse en mejorar”.

¿Cómo surge Bichota?

Karol G confesó que “Bichota” es un término utilizado para las mujeres en el narcotrafico y ella lo quiso adaptar a su canción para referirse a una mujer imponente y que no necesita de nadie para salir adelante.

"Yo quiero hacer una canción que se llame Bichota pero vamos a cambiarle la connotación".

Confesó que se reunió con su equipo y comenzaron a planear todos los detalles de esta canción hasta que se hizo un éxito total y hasta el momento, el video en YouTube tiene 877,266,377 visualizaciones y en Spotify ha logrado 536,220,483 reproducciones.

Además muchas personas la identifican por esta canción e incluso Kimberly Loaiza la mencionó en su reciente éxito “De Lao”, y ha confesado que Karol es una gran inspiración para ella.

Karol después logró un éxito total con Pinneaple la cual se posicionó como todo un éxito en TikTok y hasta el momento sigue sonando en la aplicación con decenas de coreografías de usuarios.

¿Cuál es la edad de Karol G?

Carolina tiene 30 años

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G tiene 30 años de edad, nació un 14 de febrero de 1991. Recientemente fue criticada por Ángela Aguilar y Noelia por cantar con mariachi durante los Premios Juventud.

