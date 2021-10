El baterista de Foster the People, Mark Pontius, sale de la banda

El miércoles (13 de octubre), el baterista de Foster the People , Mark Pontius, anunció que dejaría la banda después de 11 años. La noticia se publicó en las redes sociales de la banda como "Una declaración de Mark Pontius".

"He tenido problemas para encontrar las palabras para comenzar este anuncio, así que supongo que me quitaré la tirita y diré que he decidido dejar la banda que ayudé a comenzar hace 11 años, Foster the People", Pontius. comenzó la nota.

En la nota, el ex integrante de Foster The People, que se presento varias veces en México el padre de una hija de 2 años les dijo a los fanáticos que espera pasar su tiempo "viendo crecer a mi hijo" ahora que "marcó todo lo que tenía en la lista de deseos de mi carrera".

Su hijo es su principal motivo para dejar Foster The People

El baterista decidió retirarse para estar más tiempo con su familia

"Extrañaré a Mark, Isom y Sean, son mi familia para siempre y estoy seguro de que volveremos a trabajar juntos algún día", dijo sobre sus compañeros de banda de Foster, y agregó: "En cuanto a mí, tengo algunas ideas. para el futuro, pero lo tomaré un día a la vez por ahora ".

La banda se formó en 2009 en Los Ángeles y lanzó su álbum debut Torches en 2011. El álbum incluyó el gran éxito de la banda en 2010 "Pumped Up Kicks", que fue uno de los cinco primeros en el Billboard Hot 100y encabezó la lista de Alternative Airplay. La edición del décimo aniversario de su álbum debut, titulado Torches X, se entregará el 12 de noviembre.

Lea la nota completa de Poncio a continuación

He tenido problemas para encontrar las palabras para comenzar este anuncio, así que supongo que me quitaré la tirita y diré que he decidido dejar la banda que ayudé a comenzar hace 11 años, Foster the People.

Mientras celebramos el décimo aniversario de nuestro primer disco Torches, me inundan los recuerdos de nuestro repentino éxito, logrando todas mis aspiraciones profesionales en unos pocos años y los hermosos momentos que pasé con mis hermanos en la banda. Qué privilegio fue todo, estoy eternamente agradecido por todo.

He crecido mucho desde que empezamos, y en el par de años desde nuestro último show en vivo, mi vida ha cambiado en todos los sentidos. He tenido mucho tiempo para mí mismo para reflexionar sobre lo que realmente importa. Entre esas cosas, me convertí en padre de una hija de ahora 2 años que realmente ha cambiado la forma en que me siento acerca de vivir mi vida en las giras. Me siento atraído por las cosas más cercanas a casa. He visto el mundo (un par de veces) y realmente marqué todo en la lista de deseos de mi carrera. Ahora mis aspiraciones son más sobre pasar el rato en la naturaleza y ver crecer a mi hijo.

Estos últimos 2 años han consistido en cerrar grandes capítulos en mi vida y, después de muchos idas y venidas, acepté que estoy lista para que este también se cierre. Me despido y sigo adelante a partir de hoy.

Extrañaré a Mark, Isom y Sean, son mi familia para siempre y estoy seguro de que volveremos a trabajar juntos algún día. En cuanto a mí, tengo algunas ideas para el futuro, pero las voy a tomar un día a la vez por ahora.

Gracias a todos los que apoyaron a la banda a lo largo de los años, los amo.

