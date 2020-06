El bajista de The Sweet, Steve Priest muere a los 72 años/Foto: Ultimate classic Rock

Era conocido por su humor juguetón y sus disfraces escandalosos cuando Sweet interpretó éxitos como Blockbuster y Little Willy en Top of the Pops en la década de 1970. Steve Priest también cantó las frases memorables "hay una chica en la esquina que nadie ignora, porque cree que es la apasionada" en Ballroom Blitz. Su muerte fue confirmada por la banda, quien compartió una declaración de su familia.

El compañero de banda Andy Scott rindió homenaje, describiendo a Priest como el mejor bajista con el que había tocado. "Desde ese momento en el verano de 1970, cuando comenzamos nuestra odisea musical, el mundo se abrió y comenzó la montaña rusa".

"It is with a heavy heart that we announce at 8:25am PT today, Steve Priest, founding member of The Sweet, passed away. He is survived by his wife, Maureen, three daughters, Lisa, Danielle & Maggie and 3 grandchildren, Jordan, Jade & Hazel. — The Sweet (@SPSweetBand) June 4, 2020

"Estoy hecho pedazos en este momento", agregó el guitarrista, que ahora es el único miembro sobreviviente de la formación clásica de Sweet.

"Su esposa Maureen y yo nos hemos mantenido en contacto y, aunque su salud estaba fallando, nunca imaginé este momento. Nunca. Mis pensamientos están con su familia".

¿Quién fue Steve Priest?

Priest nació en Hayes, West London, en 1948, y se convirtió en músico después de construir su propio bajo en su adolescencia. Después de tocar en bandas como The Countdowns y The Army, formó The Sweet (entonces conocido como Sweetshop) en enero de 1968 con el vocalista Brian Connolly, el baterista Mick Tucker y el guitarrista Frank Torpey.

Después de algunos cambios en la alineación y un comienzo falso en Parlophone Records, la banda firmó con RCA en 1971 y se unió a los compositores Nicky Chinn y Mike Chapman, cuyas melodías de chicle y riffs de power-pop los impulsaron a las listas.

En total, obtuvieron 13 éxitos Top 20 en la década de 1970, con canciones como Teenage Rampage, Hell Raiser, Wig-Wam Bam y el número uno de Blockbuster.

A medida que la banda se convirtió en un elemento habitual en Top of the Pops, Priest se convirtió en el epítome de la androginia glam rock, conocida por sus trajes extravagantes y maquillaje pesado.

"Lo del maquillaje, no recuerdo lo que comenzó eso", dijo al Phoenix New Times en 2018. "¿Marc Bolan, tal vez? Top of the Pops fue un espectáculo estúpido en algunos aspectos, pero fue como, umm, tuviste que superar a todos los demás".

"Fui el primero en usar pantalones calientes en Top of the Pops", agregó. "Un año después, Bowie lo hizo y todos dijeron: 'Guau, David Bowie usaba pantalones cortos en Top of the Pops', y olvidé por completo el hecho de que lo hice el año anterior".

Popular en los años 70's, la banda de rock estuvo conformada originalmente Brian Connolly, Steve Priest, Frank Torpey y Mick Tucker, su extravagante estilo siempre los caracterizó/Foto: Empire Zone Magazine

Pero el bajista aterrizó en agua caliente cuando apareció con el uniforme militar alemán y luciendo un bigote de Hitler en la edición navideña de 1973 de Top of the Pops (la canción que tocaban, Blockbuster, lleva el nombre de una bomba aliada).

"Es sorprendente cómo todos todavía hablan del uniforme nazi", dijo en 2010 . "El viejo departamento de vestuario de la BBC. La gente siempre quiere saber si hablo en serio. Quiero decir, un Hitler gay. ¿Hola?"

Sweet se separó de Chinn y Chapman en 1974, decididos a escribir su propio material. Influenciado por The Who, su nuevo sonido fue más duro y produjo éxitos como Fox On The Run y Action.

Después de que Connolly dejó el grupo en 1978, Priest se hizo cargo de los deberes vocales y Sweet continuó como trío hasta 1981.

The Sweet y Steve Priest

En los últimos años, hubo dos versiones de Sweet: Priest tenía el derecho de usar el nombre de la banda en los EE. UU., Donde vivía, mientras que el guitarrista Andy Scott recorrió el Reino Unido con una formación alternativa.

Sus canciones más importantes continuaron siendo reproducidas en la radio, mientras que Ballroom Blitz, una canción inspirada en un concierto escocés donde la banda fue embotellada fuera del escenario, adquirió una nueva vida en la década de 1990 después de aparecer en la película Wayne's World.

Los homenajes al artista de rock se han acumulado desde que se anunció su muerte, y muchos compartieron sus recuerdos en las redes sociales.

"Cuando Sweet estaba en [TV], te sentabas allí con asombro pensando: 'el asesor de carreras de la escuela, ese es el trabajo para mí'", escribió el guitarrista de The Damned, Captain Sensible . "Y también hirieron a tus padres con algo podrido, lo cual fue una ventaja. Steve Priest RIP".

David Ellefson de Megadeth dijo que Priest era "sin paralelo". Agregó que Sweet "me dio uno de mis primeros recuerdos del gran hard rock en la radio cuando era niño y [1974's] Desolation Boulevard todavía es uno de los mejores álbumes de rock de ese período".

"RIP Steve Priest", escribió Nancy Wilson de la banda estadounidense de rock Heart. "Un valiente glam rockero y hombre".

"Como te puedes imaginar, definitivamente soy un fanático de Sweet", dijo Dee Snider, cantante principal de Twisted Sister. "Es triste que tantos de la banda original se hayan ido".

A Priest le sobreviven su esposa, Maureen, con quien se casó en 1981 y sus tres hijas. No se dio ninguna causa de muerte.