El antes y después de Zion Moreno ha llamado la atención de los internautas, y es que la actriz estadounidense con ascendencia mexicana reconocida por su papel en la serie de Netflix “Control Z”, se ha convertido en una de las más populares de los últimos años.

Hace poco te informamos que Zión Moreno no estará en la temporada 2 de Control Z como Isabela, sin embargo, participará del reboot de Gossip Girl.

¿Qué edad tiene Zión Moreno?

Este es el antes y después de Zión

La actriz nació el 23 de febrero de 1995, por lo que este 2021 cumplió 26 años de edad. La también modelo alcanzó popularidad por su papel de Isabela, pero ahora busca catapultarse internacionalmente con su participación en el reboot de Gossip Girl, siendo la única actriz latina.

Fotos del antes y después de Zión Moreno

Este tipo de imágenes no confirmadas circulan por internet

Zión Moreno es una mujer trans abiertamente, sin embargo, nunca ha mostrado una imagen de ella antes de su transformación, al menos no en sus redes sociales oficiales.

Han corrido algunas imágenes que aseguran ser la actriz cuando era niño, pero ninguna está confirmada por la famosa.

Su primera imagen en su cuenta oficial de Instagram fue en 2019, y en la imagen podemos verla ya con su cabello largo, sosteniendo una cámara fotográfica.

Ella ha hablado abiertamente de su transformación, y de todos los papeles que le ofrecieron por ser una mujer trans, sin embargo, no fue hasta que se le dio a Isabella que decidió representar a la comunidad LGBTTIQ Plus, pues no quería ser encasillada.

Por ahora te podemos presentar el antes y después de Zión Moreno con las imágenes de hace un par de años, pues en La Verdad Noticias respetamos el proceso de Zión, y será hasta que ella misma comparta imágenes previas a su transformación, que te las demos a conocer.

