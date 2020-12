El antes y después de Michael Jackson: Un ícono de la música y la moda/Foto: The Things

Michael Jackson, más conocido como el Rey del Pop, es considerado uno de los más grandes artistas de la historia de la música, y aunque los últimos años de su vida estuvieron envueltos en controversias, el cantautor todavía ocupa un lugar especial en el corazón de muchos, incluso 11 años después de su muerte, el 25 de junio de 2009.

Michael fue un innovador en todos los sentidos de la palabra, desde su música, letras, movimientos de baile hasta su sentido de la moda.

Su estilo andrógino, sus icónicos movimientos de baile (es el creador del legendario Moon Walk), el clásico sombrero fedora, su uso de chaquetas militares, sus icónicos guantes brillantes y su aspecto multicultural no solo lo hacen relevante hasta la fecha, sino que han influido en algunos de los mejores músicos de nuestro tiempo.

Madonna, David Bowie, Beyonce, Rihanna, Lady Gaga o Janelle Monae, fueron algunos que se insipiraron en el cantante. Lo que la mayoría de las celebridades se esfuerzan por contratar estilistas y colaborar con marcas, Michael lo hizo sin ayuda.

Así cambió Michael Jackson su look con el paso del tiempo

Durante la mayor parte de su carrera, Michael no contrató a un estilista ni recurrió a la moda de pasarela para su vestuario en el escenario (o fuera), sino que la mayoría de las piezas que usó fueron encargadas a modistas privados y los diseños estaban muy inspirados en la historia y el arte.

Fue en 2007, cuando Michael Jackson conoció a Rushka Bergman, una estudiosa de bellas artes convertida en directora creativa, que diseñó a Michale para L'Uomo Vogue. El dúo terminó trabajando juntos, siendo Rushka la única estilista que trabajó con el ícono del pop, hasta los últimos días de Michael.

Michael cuenta con sorprendentes outfits que hasta el momento siguen inspirando a los amantes de la moda, su estilo único logró convertirlo en una leyenda más allá de la música/Foto: Harper's Bazaar

En conversación con Vogue, Rushka habló sobre trabajar con Michael. Recordó cómo él era un innovador que siempre quería algo nuevo, y la desafió a traer siempre algo que nadie había hecho antes.

Hablando de su estilo característico de la década de 1980, dijo: "Mi objetivo era recuperar su condición de ícono de la moda. El hermoso guante de lentejuelas, los calcetines blancos, las chaquetas militares, la chaqueta de cuero roja"Thriller", los pantalones de esmoquin con lentejuelas... Su estilo fue tan notable a través de sus elecciones en el escenario".

El cantante de Thriller dijo una vez: "Mi actitud es que si la moda dice que está prohibido, lo haré".

En otro caso, reflexionando sobre la ropa y la moda, Michael había dicho: “No me importa la ropa de todos los días. Me encanta ponerme un atuendo o un disfraz y simplemente mirarme en el espejo".

Te recomendamos leer: Michael Jackson:revelan detalles desconocidos de su autopsia

El Rey del Pop agregó: "Pantalones holgados o unos zapatos realmente originales y un sombrero y simplemente sentir el carácter. Eso es divertido para mí". ¿Crees que el estilo al vestir de Michael Jackson cambió mucho con el pasar de los años? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.