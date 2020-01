El anime y sus personajes femeninos más reconocidos

El anime muchas veces es reconocido por sus personajes con figuras sumamente estilizadas y sus historias llenas de romanticismo, fantasía, ciencia ficción e incluso sexo. Esta gran diversidad en sus contenidos lo hace ser uno de los géneros más preferidos y grandes de la cultura pop japonesa.

Y junto a esta gran corriente se encuentran también lo temas de género y el rol de las mujeres en las diferentes producciones audiovisuales existentes. Así que si tu eres de los que defiende este tema a capa y espada, ¡no te preocupes! puesto que el anime cuenta con personajes femeninos muy destacados.

De esta manera te presentamos algunas de las más poderosas y fantásticas mujeres de este género.

HESTIA

Hestia

A pesar de poseer las proporciones corporales clásicas del anime, esta mujer curvilínea en realidad es toda una Diosa, literal, que tiene uno de los roles más importantes en la historia de “Danmachi: Arrow of Orion”, que por cierto se encuentra disponible en Netflix.

YUUDACHI

Yuudachi

Su nombre significa “repentina lluvia nocturna” y es considerada uno de los personajes más sensuales del anime; incluso su fantástica imagen de ninfa rubia con traje de colegiala se ha convertido en toda una moda comercial, en la que se pueden encontrar bikinis y otras prendas con la imagen de Yuudachi.

CHARLOTTE DUNOIS

Charlotte Dunois

Charlotte es una estudiante y piloto en una academia del futuro, en la cual por un momento finge ser “hombre” para luego revelarse como toda una belleza que pilotea aviones de combate. Un personaje de “Infinite Stratos” del cual cualquiera podría enamorarse.

MEIKO SHIRAKI

Meiko Shiraki

Meiko representa a la maestra que todos soñaron tener en algún momento, y con un outfit de infarto este personaje te obsesionará en “Prision Shool” donde se encarga de mantener el orden y el buen comportamiento de los chicos enclaustrados es esta cárcel que muchos quisieran visitar.

MAMAKO

Mamako

Con 40 años de edad este personaje es capaz de derretir un témpano con tan sólo un guiño. En esta serie de anime llamada “Do You Love Your Mom and Her Tho Hit Multi Target Attacks?, Mamako es la madre del protagonista, un joven muchacho que queda atrapado en un videojuego junto a ella y donde ambos viven una infinidad de peligros y aventuras.

