El adiós a uno de los vocalistas más carismáticos de la historia del rock

Un día como hoy, pero de 1980, fallece un frontman único en su género: el genial Bon Scott, quien pasó de ser el chofer de la banda AC/DC al cantante principal, propiciando con ello que el grupo conquistara los corazones de millones de fans, primero en Australia, después en Inglaterra, y posteriormente a diversos puntos de Europa, hasta llegar a los Estados Unidos.

Bon participó en la grabación de 7 álbumes de estudio: ‘High Voltage” (1975) y “T.N.T.” (1975), los cuales fueron lanzados solamente en Australia; también escucharemos piezas de los discos internacionales “High Voltage” (1976), que incluyó temas de los dos trabajos anteriores, “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” (1976), “Let There Be Rock” (1977), “Powerage” (1978), “Highway to Hell” (1979), así como el álbum en vivo “If You Want Blood You’ve Got It” (1978).

Al entrar a AC/DC, por primera vez en su carrera Bon Scott, podía ser él mismo escribiendo sus propias letras rebeldes, salvajes y creativas, contando para ello con la mejor banda de rock de Australia.

La gran ironía tomó forma cuando, tras la grabación del álbum ‘Highway To Hell’, los australianos preparaban una maratónica gira por Norteamérica, la que vendría a establecerlos de una vez por todas como uno de los mayores atractivos de la escena internacional. Era el gran premio que Bon anduvo persiguiendo por años, y que por fin se materializaría de manera contundente. Lastimosamente no sería así.

Para entender la dimensión real de la tragedia que vendría, debemos comprender que para él formar parte de una banda del calibre de AC/DC era una de las cosas más importantes de su vida. De hecho, se divorció de su esposa Irene porque prefería estar rockeando. Por esa razón se entregaba a plenitud en cada presentación.

Su debut oficial como cantante de AC/DC se registró a principios de octubre, en el Rockdale Masonic Hall al sur de Sidney.

Bon y los demás miembros disfrutaban el éxito de su álbum ‘Highway to Hell’ (1979), del que estaban particularmente orgulloso ya que les había costado muchísimo esfuerzo lograr el reconocimiento primero en Australia, después en el Reino Unido y con ese disco, por fin, los Estados Unidos volteaban a verlos.

Las excentricidades de Bon Scott, su lenguaje extraño brutalmente expresivo, la manera en que improvisaba letras, sus miradas maliciosas fascinaban a las audiencias.

La noche del 19 de febrero de 1980, Bon y su amigo Alistar Kinnear asistieron a una fiesta en el Music Machine donde bebieron varios whiskies. Ya entrada la noche, se dirigieron a la casa donde Bon vivía con su novia Ana, ubicada en Ashley Court en Westminster pero, al llegar, ella no estaba y Bon dormía. Usando las llaves de Bon, su colega abrió la puerta de la casa para meterlo porque hacía mucho frío, pero no pudo cargarlo. Así que lo acomodó en el asiento trasero del auto, cubriéndolo con un cobertor, entrando a dormir. Seis horas después, un amigo despertó a Kinnear, quien le pidió que fuera a acechar a Bon. Como le dijeron que no estaba en el carro, volvió a dormirse. Pasaron las horas sin que nadie supiera nada de él. Fue hasta las 8 de la noche que Kinnear descubrió horrorizado a su amigo que parecía no respirar. Lo llevó al hospital de King´s College, pero lo declararon muerto al llegar. Una gran estrella del rock murió de manera poco glamorosa en un coche apartado en la acera, en una calle del sur de Londres.

Sirva pues esta reseña como un humilde homenaje para este fenomenal cantante escocés crecido en Australia, uno de los personajes más carismáticos en la historia del rock, no solo por su inigualable voz y electrizante presencia escénica, sino porque fue – mientras vivió – un rockero de los pies a la cabeza.

Ricardo D. Pat