El actor de 'The Flash', Ezra Miller, es arrestado nuevamente en Hawái

El actor Ezra Miller, quien protagoniza la próxima película de DC Comics ‘The Flash’, está nuevamente en problemas.

Miller fue arrestado la madrugada del martes por una denuncia de agresión en segundo grado luego de un incidente en una casa en Pahoa, según el Departamento de Policía de la Isla de Hawái.

Según información obtenida por La Verdad Noticias, los oficiales de policía de Big Island fueron llamados por un asalto reportado en la casa en la subdivisión de Leilani Estates en la parte baja de Puna justo después de la 1 de la mañana. En el lugar se encontró a una mujer con una lesión en la cabeza, quien se negó a recibir atención médica.

El actor de The Flash fue arrestado alrededor de la 1:30 am después de que lo encontraran en la intersección de la autopista 130 y la calle Kukula en Keaau. Miller fue liberado de la cárcel poco después de las 4 am en espera de una mayor investigación, dijo la policía.

Este es el último incidente de una serie de enfrentamientos legales para Miller.

A fines de marzo, Miller fue arrestado por alteración del orden público y acoso luego de un incidente en un bar de karaoke de Big Island. Más tarde, Miller fue acusado de irrumpir en la habitación de una pareja y amenazarlos con matarlos antes de tomar algunos de sus artículos personales.

Esa pareja solicitó una orden de restricción contra Ezra Miller, pero luego abandonó esa solicitud.

