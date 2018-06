El actor argentino, Julián Gil se siente orgulloso de ser Papá

El famoso actor Julián Gil, durante una entrevista comento que a pesar de su experiencia, confesó que nunca sabes cuándo será el momento indicado de ser padre.

Y es que el actor argentino, cuando era un adolescente se convirtió en padre, en ese entonces era un muchacho de 15 años. A sus 48 años el actor está muy agradecido y feliz de poder disfrutar de sus hijos que ya son todos unos adolescentes.

❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 26 de May de 2018 a las 11:26 PDT

El actor comento que algo muy importante que tienen que hacer los padres, es no descuidar a sus hijos y siempre tener comunicación con ellos.

Durante su etapa de juventud, él y su novio estaban en la espera de su primer bebé, siendo muy jóvenes estaban preocupados pero a la vez muy felices por conocer a su bebé, a sus 15 años llegó a su vida su hermosa hija Nicole.

Nosotros ❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 22 de May de 2018 a las 9:14 PDT

El actor sabía las responsabilidades que implicada hacerse cargo de los gastos de un bebé y comentó que tuvo que dejar la escuela y conseguir trabajo para darle lo mejor a su familia.

Julián Gil se convirtió nuevamente en padre cuando tenía 27 años, tuvo a Julián.

Nuestros ratitos .... Los Amo...... ❤️❤️ Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 25 de May de 2018 a las 6:35 PDT

El actor en la entrevista ha comentado que a lo largo de los años ha aprendido cosas nuevas, se considera un padre muy moderno y le gusta mucho poder disfrutar de la compañía de sus hijos.

Recordamos que el actor tiene un hijo con la actriz Marjorie de Sousa, aunque tiene muchos problemas porque su ex pareja no le permite ver a su hijo, Matías, a pesar de no poder verlo, siempre pide porque él sea feliz, incluso en algunas entrevistas la estrella le mando mensajes de cariño a su hijo Matías.

A pesar de que Julián no está con la madre de sus hijos, esto no le impide verlos y pasar un tiempo juntos, durante la entrevista el actor comento que siempre planean un viaje para convivir y estar más unidos como familia.