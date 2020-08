El actor Wilford Brimley muere a los 85 años

Brimley, cuyos créditos adicionales incluyen The Electric Horseman y The Hotel New Hampshire, murió el sábado en la UCI en St. George, Utah, confirmó a los medios un representante del actor. El actor había estado en diálisis y había experimentado otros problemas médicos que lo llevaron a su fallecimiento, agregó el representante.

Nacido en 1934 en Salt Lake City, Brimley tuvo una carrera en cine y televisión con muchos papeles a su nombre. Desde su tiempo en la industria del cine y la televisión, principalmente en la década de 1970, Brimley ha asumido una amplia variedad de roles, incluidos el abuelo Sam Ferrans en Summer of the Monkeys, el jefe Hawkins en My Fellow Americans y el gobernador en The Round and Round.

Su primer papel en el largometraje acreditado fue en El síndrome de China en 1979 como Ted Spindler, un amigo y compañero de trabajo del supervisor de cambio de planta Jack Godell, interpretado por Jack Lemmon. Más tarde, Brimley hizo una breve, pero crucial, aparición en Ausencia de Malicia como el asistente del fiscal James A. Wells, franco y francamente asistente.

Interpretó a Pop Fisher, gerente cansado de un té de béisbol en The Natural en 1984. Al año siguiente, consiguió su primer papel principal en Cocoon de Ron Howard como Ben Luckett, líder de un grupo de geriatría que se encuentra con una natación mágicamente revitalizante. piscina junto a su casa de retiro.

De 1986 a 1988, Brimley interpretó a Gus Witherspoon en el drama familiar Our House. Apareció en el programa durante 46 episodios. El actor trabajó junto a Deidre Hall, Shannen Doherty y Keri Houlihan, interpretando al patriarca familiar. También tuvo un papel recurrente en The Waltons y más recientemente tuvo papeles invitados en Seinfeld, Walker, Texas Ranger y Homicide: Life on the Street, entre otros.

El crédito final del actor fue como pastor en la película I Believe de Juergen Peretzki y Stacey Peretzki 2017.

Además de protagonizar varias películas y series de televisión, Brimley también fue el rostro de Quaker Oats durante la década de 1990. El actor apareció en múltiples comerciales para la marca de avena rápida.

Le sobreviven su esposa Beverly y sus tres hijos.