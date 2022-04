El actor Alain Delon emitió sus últimas palabras después de pedir la eutanasia

El actor ha tenido varios problemas de salud que han reducido su calidad de vida/Foto: Quien

El actor francés, Alain Delon, una de las grandes leyendas del cine en su país, ha emitido una emotiva carta de despedida a su público y conocidos, que dio a conocer su hijo, tras solicitar la eutanasia. El actor reconocido por filmes como “Los aventureros”, “A pleno sol” y “El Samurai”, sufrió un doble derrame cerebral en 2019 y otros problemas que han complicado su salud.

Delon había declarado en varias entrevistas hace unos años que él no aprobaba la eutanasia y el derecho de cualquier persona a morir libremente. Sin embargo, de acuerdo con medios de comunicación franceses, después de que el actor enviudó y sufrió dos accidentes cerebrovasculares, a sus 86 años de edad, cambió su mentalidad sobre este delicado tema.

Por lo tanto, Delon decidió solicitar en Suiza el sucidio asistido, país donde es un procedimiento legal desde hace años, y donde el famoso actor francés vive.

La despedida del actor francés Alain Delon

En la carta de despedida antes de someterse a la eutanasia, Alain Delon expresó: “Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los actores de las siguientes generaciones puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en lo profesional, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.

Fue Anthony Delon, hijo del actor, quien confirmó que su padre le pidió que iniciara con los trámites para someterse a este procedimiento. Anthony, quien también es actor y escritor confesó que su padre quedó muy afectado por la muerte de su esposa, Nathalie Delon, quien falleció el año pasado por un cáncer de páncreas.

¿Cuáles son los tipos de muerte asistida?

Existen dos tipos de muerte asistida: la eutanasia, es una intervención que provoca o acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor. Mientras que el suicidio asistido, ayuda o asistencia a otra persona para terminar con su vida.

Estas prácticas son legales solamente en algunos países de todo el mundo, aunque Alain Delon no tuvo que viajar para poder someterse a dicho procedimiento.

