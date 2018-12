El Yaki, un artista con el talento por delante

Resulta impresionante estudiar el curriculum de Luis Alfonso Partida “El Yaki”, este carismático artista nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 16 de noviembre de 1989. Ha sido cantante en La Arrolladora Banda El Limón, La Original Banda El Limón, Banda Los Recoditos y, ni más ni menos que, El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

Su voz ha quedado impresa en rutilantes éxitos musicales como lo son los temas ‘Te Presumo’, ‘Me Gusta Todo de Ti’, ‘Te Quiero a Morir’ y ‘La Mejor de Todas’, pero además, ahora que está labrando su propio camino como solista, ha logrado que la canción ‘Convénceme’ se coloque dentro de las primeras posiciones en la región Sureste.

Este talento apenas tiene 28 años, así que lo mejor de su carrera aún está por venir.

En entrevista vía telefónica, el famoso ‘Yaki’ aseguró que para él la profesión de ser cantante es una carrera que debe tomarse en serio, a la que hay que ponerle toda la atención que merece. No hay que olvidar que tuvo la oportunidad de estar con la Banda Limón, Los Recoditos, con el Recodo; curricularmente es impresionante. “Ha sido muy importante estar en todas las agrupaciones donde he participado, que fueron las que me pusieron en el foco de atención para que la gente pudiera conocerme. Sin duda es algo muy importante, y eso es algo que hoy en día llevo con mucho orgullo: decir que formé parte de una de las agrupaciones más importantes del género de la música de banda. Fueron procesos complicados, fue una ardua lucha para que yo pudiera estar a corta edad, a mis 18 años, formando parte de una de las máximas instituciones de la música. También he pensado que hay que estar preparado cuando te llegue la oportunidad. Solamente Dios sabe por qué me puso en el camino que he estado todo este tiempo y yo con mucho gusto he afrontado cada uno de los retos en la vida.

Se podría asegurar que lo mejor en la carrera de El Yaki apenas está por comenzar.

Además, grabó canciones tan emblemáticas como ‘Te Presumo’, ‘Me gusta todo de ti’, ‘Te quiero a morir’. “Fue una bendición. Siempre voy a decir con orgullo que formé parte de la ‘Banda el Recodo’, tuve la bendición de dejar huella en ella con esta canción tan importante que fue ‘Te Presumo’, que fue un éxito a nivel internacional; estuvimos en los primeros lugares, ganamos muchos premios y formamos parte de ese éxito. Hoy en día estoy tratando de cosechar mis propios éxitos; sin el respaldo de la banda El Recodo, la labor termina siendo doble y más cansada, pero aquí estamos. Bendito sea Dios, hay mucha gente que cree en un servidor como cantante, como artista y es lo que le demostramos a la gente”, concluyó.

Ricardo D. Pat