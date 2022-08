El Yaki explica por qué salió de Banda El Recodo ¿tiene problemas psicológicos?

Fue en el 2008, a sus 17 años de edad, cuando el cantante sinaloense Luis Alfonso Partida, mejor conocido en el Regional Mexicano como "El Yaki", entró como vocalista de Banda El Recodo.

"Cuatro años después, por unos problemas de salud y unos conflictos psicológicos, tuvo que tomar la decisión de dejar la llamada "Madre de todas las bandas", fundada por el legendario músico Don Cruz Lizárraga.

"De aquí para adelante, voy a estar con Banda El Recodo toda mi vida, yo lo pensé así", expresó el cantante, de 32 años de edad.

El cantante también habló sobre todo lo que le pasó en la garganta y un par de problemas psicológicos.

"Y cuando llego y hay cosas que no son como yo creía, empiezan a afectarme emocionalmente de la mano del alcohol, de la mano de hacer cosas que no debo, ese cúmulo de emociones, te lleva a lastimarte de una forma que ni te das cuenta cuando ya estás lastimado, porque eso fue lo que me pasó con la garganta".

El Yaki se sinceró sobre su vida en Banda el Recodo

"El Yaki" compartió que tras trabajar viernes, sábado y domingo como vocalista de esta sensacional agrupación, regresaba a Mazatlán, Sinaloa, el lunes y seguía con la fiesta. Su trabajo fue a la vez su diversión:

"Y para mí era un motivo más de seguir tomando, siempre vivía de fiesta".

¿Qué son los pólipos en las cuerdas vocales?

Son pequeñas formaciones redondeadas y benigna, que se puede desarrollar en diferentes áreas de las cuerdas vocales, causadas por el mal uso de la voz; pueden hallarse en una o en ambas cuerdas vocales, y pueden tener la apariencia de una inflamación o protuberancia, o de una lesión similar a una ampolla.

Los síntomas de los pólipos en la garganta son: voz ronca, voz áspera, voz entrecortada, carraspeo, tos, picor de garganta y cambios en el timbre de la voz, cuya intensidad dependerá de la dimensión de la lesión.

El Otorrinolaringólogo le dijo al ex vocalista de El Recodo, que esto le ocurrió por exceso de mal uso de la voz, por lo que debió someterse a una cirugía.

Antes de la operación, al inicio de un concierto de El Recodo ya no podía cantar, por lo cual permanecía parado en el escenario, mientras el otro vocalista se encargaba de interpretar todo el repertorio. Todo esto, le provocó mucha inseguridad.

Tras cinco meses de reposo, regresó a la agrupación liderada por Poncho Lizárraga, hijo del fundador de Banda El Recodo, sin embargo, debido a sus conflictos mentales, al subir al escenario seguía sin poder cantar.

"Cuando volví, había creado como un conflicto emocional que no me dejaba cantar, yo sufría porque había días en los que me sentía bien para poder cantar, me subía al escenario y a la segunda canción me enronquecía, ya no podía seguir cantando y ya estaba operado, me pasaba lo mismo que cuando no estaba operado".

"El problema ya no era físico, sino psicológico, esa fue una de las batallas más difíciles de mi vida, sufría, lloraba y ellos (sus compañeros) veían que sufría porque no podía cantar, hasta que yo tomé la decisión, le dije: 'sabes que Poncho, la verdad ya no puedo con esto, esta onda me está matando'".

